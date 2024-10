Un escritor bahiense invita en su nuevo libro a repensar nuestro vínculo con el tiempo

Las rutinas diarias nos sumergen cada vez más en una vida agitada por los compromisos, la búsqueda de la productividad o el esfuerzo por no quedarse atrás; lo que termina generando un malestar que se manifiesta en nuestro cuerpo, mente y relaciones sociales.

El autor bahiense, Gonzalo Iparraguirre, licenciado y doctor en Antropología, es experto en el manejo del tiempo y en su libro más reciente propone repensar el vínculo que tenemos con el transcurrir de las horas, los días y los años.

En El tiempo no es dinero (Paidós, 2024), que llegó a las librerías de todo el país el mes pasado, Iparraguirre propone "repensar tu día, cómo es, cómo está organizado".

"La propuesta es que repienses cómo te vinculás con el tiempo a partir de sincronizar mejor tu biología con tus ritmos sociales. Eso sí lo podemos cambiar, aunque no podamos cambiar aspectos estructurales, tu vínculo personal lo podés controlar tratando de sentirte más tranquilo, más a gusto y que te genere bienestar", comentó en el programa Bahía Hoy.

Iparraguirre fue uno de los exponentes de las charlas TEDx que se dieron en Dow Center en marzo pasado y en este libro amplía muchos de los conceptos que trató allí.

"Parte de la ilusión en la que vivimos es el modelo que naturaliza que el tiempo es dinero, una frase que impone el modelo económico capitalista, de que vos tenés que laburar desde que amanece hasta que te acostás", señaló.

"Cuando todo es dinero reducimos la capacidad que tenemos los humanos de vincularlos y es algo muy fuerte, porque hay un montón de cosas que no pasan por lo dinerario", afirmó.

Iparraguirre relató que en su libro hace una reseña histórica del uso del tiempo y desde allí explica las razones que hacen creer que "no podés hacer nada más que producir y tiene que ver con que uno no pueda descansar." Sobre este aspecto reflexiona y asegura que "no tenés que estar necesariamente enchufado a una matriz productiva que te termina destruyendo. Los límites siempre ocurren cuando uno está enfermo, y a veces uno para porque está enfermo y no es que el mundo se viene abajo, no es que te fundiste porque no produjiste en dos días".

"La idea del libro es que repienses tu vínculo con el tiempo", resumió y agregó que contiene, además de la mirada desde la antropología, pautas para trabajar personalmente en la búsqueda de un bienestar.