Cuartos de la Copa Libertadores: con gol de Pezzella, River empató con Colo Colo

River Plate parecía encaminar la serie ante Colo Colo, pero se quedó demasiado en el complemento y terminó igualando 1-1 en la ida de cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores.

El bahiense Germán Pezzella, en la primera mitad y Carlos Palacios, en la segunda, fueron los autores de los goles de un partido de alto vértigo en Santiago.

Lo cierto es que el Millonario demostró ser un equipo muy ambivalente. Primero salió con mucha más decisión e intensidad buscando sorprender a los locales, a los que les costó acomodarse en el partido.

Con pinceladas del Diablito Echeverri y la amenaza latente de Borja, los dirigidos por Gallardo avisaron en varias ocasiones, sin ser claros.

Y el Cacique reaccionó. Fue Leonardo ‘Colo’ Gil quien tuvo una situación muy clara, tomando una pelota de aire y estrellándola contra el travesaño en el área de River. Eso dio paso a una leve superioridad de Colo Colo, que empezó a manejar la pelota y a inquietar.

Luego las fuerzas volvieron a reacomodarse para dar paso a la paridad y a un duelo de ida y vuelta. Y allí el equipo argentino tuvo un mano a mano de Borja que pudo haber significado el 1-0 tras un error de Alan Saldivia, pero el delantero no terminó de definir y Brayan Cortés lo cortó justo.

Y en el momento en que parecía irse la primera mitad, Colo Colo tuvo una clarísima con un cabezazo de Javier Correa que desvió Armani. Y seguido a esa jugada, Marcos Acuña ejecutó una falta rumbo al área de Colo Colo y Pezzella conectó de zurda para definir contra el palo, sentenciando el 1-0 de los visitantes.

El equipo de Gallardo se confió mucho de la ventaja que mantenía y dejó venir a Colo Colo, con todos los riesgos que eso conllevaba.

Y los riesgos fueron más: Arturo Vidal metió un pase filtrado promediando la segunda mitad, y la figura del Cacique, Carlos Palacios, definió cruzado ante la salida de Armani. La pasividad del Millonario atrás fue preocupante: Paulo Díaz fue quien quedó habilitando al delantero y River lo pagó caro.

Aunque no tuvo más chances el Millonario, las emociones no faltarían. Sobre el final, el defensor chileno se cruzó con Maxi Falcón y ambos se fueron expulsados, en una escena extraña en la que incluso se invitaron a pelear cuando se retiraban.

Y si bien el resultado a priori no parece tan malo, River lamenta no haber logrado administrar la ventaja conseguida en la primera mitad, que incluso pudo ser derrota si no fuera por una fantástica tapada de Armani a los 95′. El desenlace en el Monumental de Núñez está abierto.

Fuente: ESPN