Súper lunes con acción en la Copa América y Eurocopa

Empieza un nuevo mes y la acción no para. Es lunes 1 de julio hay interesantes partidos de fútbol. Continúan los octavos de final de la Eurocopa 2024 con dos grandes cruces: Francia vs. Bélgica y Portugal vs. Eslovenia. Por otro lado, en al Copa América se define el Grupo C con dos duelos: Estados Unidos vs. Uruguay y Bolivia vs. Panamá.

COPA AMÉRICA

22.00: Estados Unidos vs. Uruguay | TyC Sports y DSports

22.00: Bolivia vs. Panamá | DSports

EUROCOPA

13.00: Francia vs. Bélgica | Disney+

16.00: Portugal vs. Eslovenia | ESPN y Star+

