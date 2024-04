Los Pumas 7s perdieron los dos primeros partidos en el Seven de Hong Kong

Desconectados, los Pumas 7s cayeron en sus dos presentaciones en el primer día de acción del Seven de Hong Kong y tiene complicado el pase a los cuartos de final. Además, su tryman Marcos Moneta sufrió una lesión en el tobillo y está en duda su continuidad en el certamen.

En dos actuaciones donde lucieron desconocidos, muy por debajo de la forma que habían alcanzado en las primeras cinco etapas de la presente temporada del Circuito Mundial, el equipo argentino inició su camino en el Seven más tradicional y espectacular del planeta con caídas ante Estados Unidos (14-12) y Nueva Zelanda (22-0), situación que lo deja con la obligación de vencer a Gran Bretaña en el inicio de la segunda jornada (1.11 de la madrugada del sábado) y esperar otros resultados para clasificarse a cuartos de final como uno de los dos mejores terceros y seguir con vida en la pelea por el título.

Más allá de las derrotas, dolorosas tanto por lo matemático como por el rendimiento, la Argentina lamenta la lesión de Marcos Moneta, su mejor jugador y tryman del circuito. En la primera acción del partido ante los norteamericanos, en un choque con su compañero Rodrigo Iogró en una acción de tackle sufrió un esguince de tobillo que lo obligó a salir de la cancha; tampoco actuó más tarde ante Nueva Zelanda. No hubo parte médico, pero la lesión enciende las alarmas no sólo en torno a este torneo sino de cara a la gran final en el Seven de Madrid, del 31 de mayo al 2 de junio, e incluso a los Juegos Olímpicos de París 2024, en julio.

🤕 ¡QUÉ DOLOR, RAYO! En el inicio del partido frente a Estados Unidos, Rodrigo Isgró golpeó accidentalmente a Marcos Moneta en el tobillo, y el tryman del equipo argentino tuvo que abandonar el campo de juego.



⭐ Mirá todo el Circuito Mundial, en @starplusla.#MiraloEnStarPlus pic.twitter.com/mGfdHmkMsP — ScrumRugby (@ScrumESPN) April 5, 2024

Un mes atrás, en el Seven de Los Ángeles, los Pumas 7s cortaron una racha de tres títulos y cuatro finales consecutivas con que habían comenzado el circuito al quedar eliminados en cuartos de final por Irlanda. Se esperaba una recuperación del equipo que conduce Santiago Gómez Cora, pero el grupo estuvo lejos del rugby total que había alcanzado en aquel lapso. Desorientado, cometió errores que no acostumbra y por primera vez en la temporada sufrió dos derrotas consecutivas.

Fuente: La Nación