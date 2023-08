Dos bahienses representarán a Argentina en el Panamericano de Tiro con Arco

Dos bahienses serán parte del seleccionado que representará a la Argentina en el Panamericano de Tiro con Arco, que se desarrollará del 29 de agosto al 3 de septiembre en Buenos Aires. Se trata de Marcelo Olivetto y Sabrina Capellacci, integrantes del Club Palihue y que buscarán lo más alto del podio en el certamen continental.

Olivetto explicó que se hace un ranking nacional de un lapso específico, los mejor posicionados van a una preselección y de allí se hace un torneo entre ellos de donde se elige a la selección. Este año tanto él como Capellacci lograron ingresar para el Panamericano.

Son parte de un equipo de 26 integrantes, que de su propio bolsillo financian todas sus prácticas, viajes, etc.

“Lleva mucho tiempo, entrenamos todos los días”, señaló Olivetto y Capellacci agregó que “se necesitan mínimo tres horas” en cada jornada.

Olivetto relató que siempre tuvo actividad deportiva durante su juventud hasta que empezó a trabajar y “llegó un momento de estrés en el que necesitaba algo para olvidarme de todo. Quería empezar algo más tranqui y en unas vacaciones en San Martín de Los Andes, había gente mostrando el deporte y me gustó, tiré unas flechas y un sábado fui acá en Bahía”.

En el caso de Capellacci, ella se enamoró del tiro al arco, mirando Asterix con su hijo. “Siempre me gustaron los deportes distintos, no convencionales y acá no sabía y después de investigar, una amiga me dijo que iba a hacer el curso. Yo seguí, ella no y aquí estoy”.