El drama del “loco de la espada”: “Saco agua verde de una pileta con mojarritas”

Guillermo se convirtió anoche en noticia luego de protagonizar un incidente con un grupo de operarios de ABSA que se presentaron en la puerta de su casa para reparar una pérdida por la cual lleva un año sin suministro. En LA BRÚJULA 24 pidió disculpas, pero exigió una rápida solución al problema.

“Puse un cartel que dice que estoy sin deudas, hace un año que no vienen a trabajar. Ayer vinieron y no me avisaron, parecían ladrones. Me decían que no me iban a hacer la reparación porque lo agredí”, destacó el hombre, en su charla con el periodista Germán Sasso.

No obstante, hizo un mea culpa: “Sé que estuve mal, pero hace mucho tiempo que no me puedo bañar. Que venga ABSA, pero que no me bardeen. Dicen que hicieron el arreglo pero es mentira. El caño lo rompió una máquina municipal y luego los autos que pasan porque está mal colocado”.

“Para ir al baño uso agua verde de una pileta abandonada que tiene hasta mojarritas y para beber voy a la casa de un vecino a 200 metros. Ayer vinieron seis personas bajo la lluvia en una camioneta. Tengo los reclamos y me dicen que está reparado, nadie se hace cargo”, mencionó enfurecido.

Visiblemente molesto, sostuvo: “Quiero que cuando vengan se presenten y cuando terminen entre los dos podamos verificar que está hecho el arreglo como se debe. Soy docente jubilado. Ni siquiera me baño, no funciona el lavarropas y sufro de un sangrado estomacal por todo esto”.

“No agredí a nadie, solamente les mostré la espalda y en un momento de enojo terminé golpeando las luces de la camioneta. Pensé que eran ladrones porque no se presentaron, pero no aguanto más vivir así. Les pido disculpas, no voy volver a salir con la espada”, finalizó.

