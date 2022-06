Tenista ciega pide ayuda para recuperar la raqueta que extravió

Sonia Mabel Di Donato es no vidente desde los 25 años, por un extraño virus que contrajo en esta ciudad. Días pasados, esta bahiense de actuales 63 años extravió una raqueta con la que practica tenis para ciegos en representación de una ONG local y pide ayuda para poder recuperar ese bien, más allá que recibió otra en calidad de donación. Sus familiares y amigos la ayudaron a realizar una publicación en redes sociales para solicitar colaboración para la búsqueda. La raqueta es marca Susix Juniors y al momento de ser extraviada en el barrio 5 de Abril estaba con su funda blanca.

“Si la encontraste, avisanos”, se indica en el posteo de Facebook, donde se dejan dos números telefónicos para quien pueda ayudar a Sonia a reencontrarse con su raqueta: 291 6422024 o 291 5785044.

“No sé bien dónde se me perdió cuando bajé de un auto”, dijo Di Donato cuando se la contactó desde la redacción de La Brújula 24.

Sonia Mabel Di Donato con la raqueta que extravió y espera poder recuperar.

“El hecho de perder la vista obviamente me cambió la vida, pero pude salir adelante. Me contagié de un virus y mis retinas oculares se secaron. Era un cuadro irreversible y, según me dijeron, no había operación posible para recuperar la visión”, expresó.

Relató que a jugar al tenis comenzó en el año 2018, luego de viajar a Viedma en ocasión de un encuentro de escuelas de ese deporte para no videntes.

“Me ofrecieron jugar un partido con el campeón Eduardo Raffetto y jugué, aunque obviamente no gané (risas). Fue la primera vez que agarraba una raqueta. Fue todo un aprendizaje porque se juega con pelotas de Goma Eva con un cascabel adentro. Hoy puedo decir que el tenis es el deporte que amo”, indicó. Con más de 32 años en la enseñanza del tenis, Raffetti es tutor de la Asociación Argentina de Tenis y Profesor Nacional de Pádel y de la Asociación de Pádel Argentino, y CEO – Fundador de la Asociación Argentina de Tenis para Ciegos.