Operación Facundo, el libro que desnuda el armado mediático y judicial

Operación Facundo. La oscura trama detrás de la muerte de Astudillo Castro es una investigación de Germán Sasso que revela, con rigurosidad y datos duros, los hechos en relación al caso del joven desaparecido en el sur bonaerense el 30 de abril de 2020, cuando en Argentina regía una cuarentena estricta. Aquel episodio, que conmovió a todos, presentó una versión mediática -con mucho rating- que estuvo muy alejada de lo que reflejaba el expediente judicial y de lo que demostraban las pruebas científicas. El libro desarrolla de manera exhaustiva lo sucedido; exponiendo evidencias, documentos y aportando información nunca dada a conocer hasta ahora. A su vez, desnuda las groseras mentiras que se instalaron persiguiendo un siniestro doble propósito: engañar a la opinión pública y presionar a la Justicia. La maquinaria de manipulaciones incluyó prueba plantada, peritos truchos, testigos falsos e inimputables clarividentes. En un país que sufrió una sangrienta dictadura militar, inventar una desaparición forzada y culpar inocentes no sólo es una acción deleznable, sino que es una banalización de los Derechos Humanos y una afrenta a las verdaderas víctimas del terrorismo de Estado. Facundo merece que se conozca la verdad y que se desenmascare a quienes utilizaron su muerte con inconfesables intenciones.

Desde la querella y sectores afines siguen repitiendo falsedades a “troche y moche”. Y ante la impotencia de las pruebas y los hechos irrefutables, atacan y agravian. Hasta se espiaron y filtraron las entrevistas que el escritor realizó para el trabajo. Pero nada de lo que intenten podrán hacer desaparecer el libro -es lo que más quisieran- que se convierte así en un documento imprescindible para conocer la verdad del expediente y otras circunstancias, que están por fuera de la causa judicial, pero que son esclarecedoras para conocer los motivos de la operación desplegada.

En las últimas horas se volvieron a repetir falacias y se dijo -por ejemplo, el corresponsal del diario Clarín- que “siguen las dudas” en relación al hecho. Esas “dudas” que se marcan están despejadas hace rato en el expediente. Lo mismo sucede con algunos políticos (de la oposición y del oficialismo), el cual el libro denuncia y describe, que aprovecharon miserablemente la muerte de Facundo.

Que le serrucharon los brazos al cadáver, que el cuerpo fue plantado o que Facundo fue torturado son mentiras que algunos siguen repitiendo. Y la verdad, es que la ciencia lo aclaró hace meses. En el libro se encuentran esos documentos. Lo grave no es dudar -que siempre es un buen ejercicio hacerlo-, lo grave es insistir en cuestiones que a sabiendas se saben falsas. Ocultar siendo consciente de la verdad. Uno puede equivocarse, puede estar convencido de tal o cual cosa, pero cuando la evidencia es abrumadora mirar para otro lado es vil. Eso, en definitiva, describe tu condición como ser humano.

Nudo central del libro son los testigos y peritos que mintieron groseramente, todo aparece demostrado y detallado en la investigación (zapatilla, mochila y amuletos). Cómo se plantaron pruebas y cómo se quiso enlodar a aquellos que decían la verdad en la causa y en los medios.

La pista narco, otro capítulo recomendable del libro, fue introducida por un excuñado de Facundo. Ese mismo testigo fue asesorado por la querella. Hay nombres y declaraciones para entender el entramado.

La corrupción policial tiene su capítulo. Allí se desarrolla el oscuro vínculo de oscuros policías y los testigos que presentó la querella para inaugurar la hipótesis de “desaparición forzada”. A la maldita policía y sus cómplices hay que buscarla por ahí y no en los uniformados a los que les achacaron una desaparición forzada que nunca sucedió.

El prólogo del libro esta escrito por el abogado Miguel Ángel Pierri. Aquí un fragmento:

La Verdad y la Justicia son valores absolutos, más allá que a veces se insista en que puedan existir distintos relatos de la verdad. También podemos encontrar -sin sorprendernos- que, en algunas ocasiones, el acto justo que reivindica la Justicia pueda tener observaciones. La pluma de Germán Sasso en esta obra, se ajustó estrictamente al análisis de las evidencias que determinaron las causas de la trágica muerte de Facundo Astudillo Castro.

Difícil y compleja labor asumió el escritor en esta investigación, donde todos nos sentimos conmovidos por el final al que arribó la vida del joven Facundo. Más aún, cuando en el propio análisis de los acontecimientos, se intentó direccionar la investigación de la mano de intereses ajenos a la búsqueda de la verdad. Luego de meses de estudio y juicios valorativos, el autor nos entrega, en este sólido y contundente trabajo una verdad histórica irrefutable; que se transforma proyectivamente en la verdad que todos hoy podemos conocer.

Llegar a la verdad nos permite disponer de un juicio crítico valorativo y le permitirá al lector conocer, con la seriedad que demanda la realidad de los hechos, cuanto ocurrió en aquella caminata final que determinó la defunción de Facundo.

El autor no deja de analizar ninguno de los acontecimientos que rodearon a las últimas vivencias de “Kufa”: sus tiempos difíciles y sus desencuentros, las especiales circunstancias que rodeaban sus relaciones de amor, la falta de afecto, las ausencias o el infortunio económico; todas aquellas circunstancias que de alguna manera u otra determinarán a Facundo para que en aquella madrugada del 30 de abril del 2020, más precisamente a las 4:30 am, se despidiera para siempre de su amigo Daniel, partiendo sin rumbo por el camino que une Pedro Luro y Mayor Buratovich. “Me voy, no quiero ser más una molestia para nadie”, una increíble y estremecedora expresión de “Kufa”, que en el amanecer del futuro pareciera haberse convertido en un designio.

A lo largo de toda mi vida profesional, y en especial en la investigación de causas de muertes donde puedan verse involucradas fuerzas de seguridad, aprendí que es necesario investigar manteniendo la objetividad; direccionar los actos para esclarecer la verdad, cuidando celosamente el esfuerzo técnico.

El escritor en este libro ha efectuado un detallado y objetivo análisis de todos los testimonios, informes, pericias, documentación, allanamientos y secuestros; y que le posibilitará al lector arribar a una conclusión determinante.

German Sasso, además de examinar las conclusiones del resolutoria adoptadas del Juzgado Federal actuante, también incorpora el concluyente decisorio del Equipo Argentino de Antropología Forense -colectivo profesional de prestigio internacional-, que luego de una investigación científica de los restos esqueléticos y demás elementos recogidos en la zona de “Villarino Viejo”, y combinando estudios antropológicos, médicos, odontológicos y genéticos forenses, concluye de qué forma se produjo la muerte de el joven “Kufa”.

Por último, me queda expresar mi satisfacción personal al periodista y autor de este libro, German Sasso, por su permanente compromiso ciudadano en búsqueda de la verdad. La vida nos ha llevado a encontrarnos en distintas y trascendentes circunstancias a lo largo de más de veintitantos años. No tengo dudas, que esta, su obra, se convertirá en libro de consulta y de culto por su significaría investigativa, analítica y literaria.

Y en la introducción del libro podemos leer:

Una de las formas más perversas de manipulación en democracia es la desinformación. Y también la sobreinformación; a veces el ametrallamiento mediático y el de las redes sociales es tan abrumador que se torna complicado distinguir la verdad de la mentira.

Los casos policiales de gran trascendencia no son la excepción, la información que los sustenta llega en muchas ocasiones a la gente sin chequeos rigurosos; con medias verdades, o peor, con falsedades que esconden oscuras e inconfesables intenciones.

Definitivamente Facundo no fue el único agraviado por los organizadores de este malvado guion, lleno de difamaciones y deformaciones; sino que hubo otras víctimas: cuatro ignotos policías, que revistaban en Villarino, el segundo partido más austral, extenso y despoblado de la Provincia de Buenos Aires.

Los integrantes de este malogrado cuarteto, sumados a muchos otros “cómplices”, fueron elegidos por inescrupulosos para convertirlos en los “chivos expiatorios” de la historia. Fueron el blanco perfecto; “cargarle la romana” sería tarea sencilla y creíble. Su culpabilidad estaría casi sellada por sus propias historias: no tenían contactos, ni padrinos, ni dinero. Y por sobre todo vestían uniforme de La Bonaerense, una fuerza con una siniestra -y bien ganada- fama.

Sin embargo, siempre al final de un oscuro camino la luz aparece. La verdad vence y las tinieblas se disipan. En esta historia hubo una jueza que honró su profesión obrando con rectitud pese a las presiones, valientes testigos con sed de verdad y un par de periodistas que soportaron virulentos ataques por correr el velo e incomodar a los infames.

El “Colo” y el “Chopper”

Ya estamos en la recta final previo a las elecciones PASO, por lo que se define qué formato tendrán las boletas de cada espacio político. Por supuesto, no se discute el orden, que ya está definido en las listas, pero sí se analiza qué fotos se usarán, y cómo figurarán los nombres de los candidatos, su formato, en la tipografía si será el nombre de pila más grande que el apellido… o si figurará algún apodo.

Pues bien, en el Pro ya tienen decidido que a nivel provincial Diego Santilli aparezca con su ya instalado “Colo”, y a nivel local, Adrián Jouglard estará seguido de su sobrenombre “Chopper”. Bahía Indiscreta intentó averiguar por qué llaman así al por ahora jefe de Gobierno del Municipio, y ni siquiera él lo tiene muy claro. Es un término que su familia usa desde que era chico, cuando había un dibujo animado que se llamaba así, pero no era de los que más veía, ni mucho menos, así que tampoco está seguro de si viene por ahí el tema. Lo que sí se sabe es que el equipo de campaña amarillo se decidió a que figure “Chopper” en la boleta porque mucha gente lo conoce de esa manera, más que nada en el ambiente médico, ya que es odontólogo. También es verdad que, en momentos en que la política está más que cuestionada, los dirigentes intentan como nunca lograr más cercanía con los vecinos de a pie.

Y hablando del “Colo”, esta semana llegará a Bahía acompañado por Horacio Rodríguez Larreta.

La visita de Victoria

Sobre el final de la semana, de no pasar nada que deba modificar su agenda a último momento, visitará la ciudad la precandidata a diputada nacional por la Provincia, Victoria Tolosa Paz. Bahía Indiscreta pudo saber que, de ser posible, la dirigente del Frente de Todos también recorrerá Punta Alta y Dorrego. Según explicaron desde el espacio, la idea es que se junte con los candidatos locales y que haga alguna reunión por zoom, pero que no sea una visita de “reunionismo”, sino que pueda tener contacto con la gente. “Va a ser una agenda más territorial que de reuniones puntuales, con las limitaciones que trae la pandemia, claro”.

El Muelle de Pescadores, más cerca de su recuperación

En las últimas horas el Consorcio de Gestión del Puerto adjudicó la obra para la recuperación integral del llamado Muelle de Pescadores, que además será una continuación del Paseo Portuario.

En el lugar se quitarán las embarcaciones abandonadas, se ampliarán las sendas peatonales, y se podrá instalar un mercado a cielo abierto para la venta de pescado y distintas producciones locales. Se van a mejorar las instalaciones y la estética para que sea amigable a los visitantes, respetando la historia del Puerto, revalorizando la pesca artesanal en White, y dando a los trabajadores un espacio más confortable para que realicen su actividad.

El proyecto total proyectado en 210 días contempla además la demolición del muelle de madera existente y la construcción de uno nuevo.

Biondini y un festejo completo

La concejala Laura Biondini está de festejo. Muy íntimo, ya que todavía estamos en pandemia. La abogada recibió la semana pasada su diploma en técnica Universitaria en Asuntos Municipales. Pero, más allá de que siempre es una alegría tener un logro académico como éste, hubo una situación en particular que lo hizo más especial. Esta vez, su padre pudo estar presente. “Cuando me recibí de abogada, estaba trabajando fuera de la ciudad. Y en el segundo título, que es el de Diplomada Universitaria en Asuntos Municipales y Gestión Local, estaba dando clase en la universidad de Río Negro, así que tampoco pudo estar”, comentó Biondini.

Cruces de campaña

De a poco va subiendo la temperatura en la previa a las elecciones, y no solo ocurre a nivel nacional. En la ciudad también se vienen dando varios cruces entre oficialistas y opositores, por ahora, solo por redes sociales.

Uno de ellos fue el del secretario de Movilidad y Espacios Públicos, Tomas Marisco, con los concejales Gisela Ghigliani y Carlos Quiroga. En medio de la discusión sobre la cantidad de boxes que hay en el centro y el microcentro para poder estacionar, los ediles hicieron una recorrida por el Mercado Municipal para darles su apoyo a los comerciantes que piden que se habiliten cuanto antes los espacios en las cocheras del complejo. El experiodista escribió en sus redes: “Con @gigighi acompañamos a los puesteros del Mercado Municipal en su reclamo por la desatención del Municipio. La prohibición de estacionamiento y la no habilitación de las cocheras está llevando a la quiebra a los 22 puesteros, algunos con más de 30 años de antigüedad”. A esto, el funcionario de Gay tuiteó con furia: “@gigighi y @CQuirogaUC por ahí la campaña les hace perder la memoria de corto plazo… pero ustedes votaron en contra la ordenanza que autorizó más boxes de estacionamiento en el centro y la habilitación de cocheras en el Mercado. Saludos!” Y eso no fue todo, porque continuó escribiendo en Twitter: “Les presento la cara de la hipocresía y demagogia. Estos ediles, @gigighi y @CQuirogaUC, hace 25 días votaron en contra de más boxes de estacionamiento en macrocentro y en contra de la apertura de las cocheras en el Mercado Municipal. Hoy “marcharon” pidiéndolo. Especulación (?)”. Durísimo.

Otro cruce de estos días se dio entre el “monzonista” Guillermo Bardón contra, ni más ni menos, que el propio Héctor Gay. El aliado del peronista de Juntos salió al cruce de las declaraciones que el intendente hizo por la postulación de su excompañero en LU2, Lorenzo Natali: “Qué liviano de memoria resultaste @hector_gay! Ahora te preocupa que “un peronista le arme las listas al radicalismo”, pero no pensabas lo mismo cuando ese mismo peronista convenció al radicalismo para que apoyara tu candidatura a intendente sin mirar tu origen”. A lo que siguió tuiteando: “También criticás a @LorenzoNatali4 diciendo que “no alcanza con tener buena imagen”, como si vos hubieses llegado a la política como un iluminado que enamoró con propuestas a los bahienses para que te votaran como diputado”. “No deja de extrañar, además, que estés “muy satisfecho” con la lista seccional de tu sector, siendo que en los primeros lugares te impusieron un candidato desde la Ciudad de Buenos Aires”. “Tampoco habla muy bien de vos haber guardado silencio seis años cuando Vidal te conducía “a dedo”, según vos mismo decís, y ahora la acusás de “abandonar la Provincia”. Ser agradecido no parece ser un valor en tu vida”.

Y, por último, hubo otro cruce entre oficialismo y oposición, que además metió casi de rebote en la discusión, y por un error, a un dirigente que estuvo de visita por Bahía la semana pasada: José Luis Espert. Resulta que la dirigente de Integración Ciudadana, María de los Ángeles Rosón, tuiteó una imagen falsa de una camioneta con una gigantografía del rostro de Adrián Jouglard, cuando en realidad era una foto trucada, ya que la original tenía justamente la cara de Espert. Ese vehículo es llamado por el economista liberal “La Esperneta”, y es parte de su campaña como candidato a diputado nacional. Tas esta confusión de Rosón, el que salió al cruce fue el edil oficialista Federico Tucat, quien en su Twitter escribió: “Sabes que es un photoshop al camión de Espert, no? Espera tus disculpas @adrianjouglard”. A lo que la dirigente vecinalista contestó: “El que tiene que pedir disculpas es quien hizo el meme tan gracioso. Reitero: @adrianjouglard tomó licencia para hacer la campaña o aprovecha la gestión estatal?”. Cosas de campaña.