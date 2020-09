Murió César Cigliutti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina

La Comunidad Homesexual Argentina (CHA) informó este lunes el fallecimiento de César Cigliutti, un emblema de la lucha por los derechos de la comunidad lgbti. El presidente de la CHA tenía 63 años.

En 2003, junto a Marcelo Suntheim, fueron la primera pareja gay reconocida por un Estado en América Latina, luego de conseguir la Unión Civil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Yo me imagino a mí mismo en 1984: si alguien venía del futuro y me decía que me iba a poder casar con quien quisiera y que un varón trans se iba a embarazar, le hubiera respondido ‘estás loca’ porque… ¡estábamos debatiendo si éramos enfermos o no! Que me hablaran de casarme era como pensar en Los Supersónicos”, recordó, en una reciente entrevista con Página/12.

Pero no fue la única vez que el activista por los derechos de las minorías pasó por el registro civil. En 2008 Cigliutti y Suntheim cruzaron en Atlántico para casarse en España, en el ayuntamiento de Madrid. El matrimonio, que todavía no era un derecho en Argentina, fue posible porque su pareja conservaba la tiene doble ciudadanía.

Y no hubo dos sin tres: en 2011, ya con la ley de Matrimonio Igualitario en funciones, revalidaron ese estatus en Argentina, al pasar nuevamente por el registro civil.

Desde la CHA, expresamos nuestro más profundo dolor por el fallecimiento de nuestro gran compañero, presidente y amigo, Cesar Cigliutti.

"César supo entregar su vida a la defensa y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTTI en Argentina, su incansable lucha lo llevó a convertirse en un referente del movimiento LGBTTI de nuestro país, la región y el mundo", expresó la Comunidad Homosexual Argentina en su cuenta oficial de Twitter. Cigliutti era el presidente de la institución.

"Desde la CHA renovamos nuestro compromiso para dar continuidad al invaluable legado que representa para nuestro movimiento, nuestra comunidad LGBTTI y la democracia en Argentina. Te fuiste en paz y con todo nuestro amor. Hasta siempre amigo y compañero", completaron en un comunicado.