El Indio Solari desmintió con un exabrupto una falsa noticia sobre su muerte

La salud del Indio Solari es la gran preocupación de todos sus fanáticos en los últimos años. Por eso, cuando en los últimos días se filtró una noticia falsa que aseguraba que el músico había fallecido , la novedad se viralizó rápidamente y causó estupor entre sus seguidores.

Ayer por la tarde, luego de que la noticia falsa se diseminara, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota llevó tranquilidad a sus seguidores. "Un soretito publicó una fake", explicó el músico. "Estoy en mi casa tomando Martini", añadió. Además, Solari saludó con sarcasmo al autor del falso reporte: "¡Salud, forrito!".

un soretito publicó una fake, ESTOY EN MI CASA TOMANDO UN MARTINI!!! salud forrito... — Indio Solari Oficial (@Indio_Solari_ok) June 10, 2020

En 2016, en un concierto que Solari brindó en la localidad de Tandil, el músico ya había manifestado que sufría mal de Parkinson.

"Mister Parkinson me viene pisando los talones hace rato", dijo en esa ocasión. En diciembre de ese mismo año, en una entrevista a Rolling Stone , el cantante expresó: "Cuando tenés una enfermedad así, el reloj empieza a funcionar " .

Además, se refirió a sus dificultades para tocar en vivo: "Cada directo es una prueba, por eso digo que no tengo un futuro muy largo. Al menos arriba del escenario", reconoció. "Porque para esta enfermedad todavía no hay cura, te mantienen, medianamente. Las últimas veces ya estaba enfermo, y cuando creía que no, ya estaba enfermo también. Y no tenía tratamiento y no estaba haciendo nada de lo que estoy haciendo", indicó.