Destacada C
El papa León XIV recibirá el alta hospitalaria este sábado tras su operación
El pontífice abandonará el Hospital Gemelli de Roma durante las primeras horas de la tarde. El Vaticano confirmó que su recuperación es favorable y que el domingo volverá a aparecer públicamente.
El papa León XIV recibirá este sábado el alta hospitalaria y regresará al Vaticano, luego de permanecer cuatro días internado en el Hospital Gemelli de Roma, donde fue sometido a una operación por un cáncer de pulmón.
Según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, los últimos controles médicos confirmaron una evolución favorable del pontífice, de 71 años, quien podrá abandonar el establecimiento sanitario durante las primeras horas de la tarde.
“Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta”, indicó el comunicado del equipo médico difundido por el Vaticano.
Además, se confirmó que León XIV tiene previsto rezar el Ángelus este domingo desde la ventana de sus aposentos papales, en lo que será su primera aparición pública desde la intervención quirúrgica.
El pontífice fue operado el martes 13 de octubre para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado un adenocarcinoma, uno de los tipos más frecuentes de cáncer pulmonar.
Durante su internación mostró una recuperación progresiva y pudo retomar algunas actividades habituales, entre ellas reuniones de trabajo y la celebración de una misa en una capilla del hospital. También continuó con ejercicios de fisioterapia respiratoria.
De acuerdo con la información publicada por Infobae, los especialistas todavía aguardan los resultados de estudios complementarios para determinar las características del tumor, establecer si la enfermedad se extendió a otros sectores y evaluar la necesidad de tratamientos adicionales.
La evolución de su salud también genera incertidumbre sobre el viaje que tiene previsto realizar a América del Sur entre el 6 y el 17 de noviembre, con escalas en Uruguay, Argentina y Perú.
El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, reconoció que se trata de una gira extensa y exigente, por lo que su realización dependerá de las recomendaciones médicas.
Hasta el momento, la Santa Sede no anunció modificaciones oficiales en el itinerario, aunque la decisión definitiva estará condicionada por la recuperación del pontífice.
Detuvieron a dos hombres por el robo a una joyería: entraron por el techo e hicieron un boquete
Dejó el auto estacionado dos horas y le robaron plata, una guitarra y medicamentos
Apareció en Santiago del Estero el hombre de Buratovich que era buscado desde septiembre
Liga del Sur: partido clave por el descenso y Olimpo buscará afirmarse en la punta
Torneo Clausura: un sábado con la mira puesta en la tabla anual
Más Leídas
-
Noticias B24 horas ago
Atropellaron a inspector de tránsito: el conductor asegura que no lo vio
-
Noticias B16 horas ago
Habilitan el puente sobre calle Líbano en el Canal Maldonado
-
Noticias B20 horas ago
Allanaron la casa del "cowboy" de Villa Nocito: identificaron al caballo
-
Noticias B20 horas ago
Como en el lejano oeste: a caballo, baleó a un joven por un conflicto vecinal
-
Noticias B21 horas ago
ABSA terminó los trabajos en el acueducto: el servicio comienza a normalizarse
-
Noticias B23 horas ago
Meteorólogo de La Brújula 24, sobre la muerte de su colega Confessore: "Fue un pionero"
-
Noticias B20 horas ago
Colocan un nuevo puente y avanzan hacia la demolición de una histórica obstrucción
-
Noticias B18 horas ago
Superó un cáncer, fue operada de urgencia y ahora necesita ayuda para recuperarse