El papa León XIV recibirá el alta hospitalaria este sábado tras su operación

El papa León XIV recibirá este sábado el alta hospitalaria y regresará al Vaticano, luego de permanecer cuatro días internado en el Hospital Gemelli de Roma, donde fue sometido a una operación por un cáncer de pulmón.

Según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, los últimos controles médicos confirmaron una evolución favorable del pontífice, de 71 años, quien podrá abandonar el establecimiento sanitario durante las primeras horas de la tarde.

“Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta”, indicó el comunicado del equipo médico difundido por el Vaticano.

Además, se confirmó que León XIV tiene previsto rezar el Ángelus este domingo desde la ventana de sus aposentos papales, en lo que será su primera aparición pública desde la intervención quirúrgica.

El pontífice fue operado el martes 13 de octubre para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado un adenocarcinoma, uno de los tipos más frecuentes de cáncer pulmonar.

Durante su internación mostró una recuperación progresiva y pudo retomar algunas actividades habituales, entre ellas reuniones de trabajo y la celebración de una misa en una capilla del hospital. También continuó con ejercicios de fisioterapia respiratoria.

De acuerdo con la información publicada por Infobae, los especialistas todavía aguardan los resultados de estudios complementarios para determinar las características del tumor, establecer si la enfermedad se extendió a otros sectores y evaluar la necesidad de tratamientos adicionales.

La evolución de su salud también genera incertidumbre sobre el viaje que tiene previsto realizar a América del Sur entre el 6 y el 17 de noviembre, con escalas en Uruguay, Argentina y Perú.

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, reconoció que se trata de una gira extensa y exigente, por lo que su realización dependerá de las recomendaciones médicas.

Hasta el momento, la Santa Sede no anunció modificaciones oficiales en el itinerario, aunque la decisión definitiva estará condicionada por la recuperación del pontífice.