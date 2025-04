Fantino le preguntó a Milei por Susbielles: "Es un tipazo"

El presidente Javier Milei se refirió este lunes a la forma en cómo abordó la emergencia de Bahía Blanca por las inundaciones, explicó porqué visitó la ciudad de la forma en que lo hizo y se calificó al intendente Federico Susbielles como "un tipazo".

"Es un tipazo. Vos sabés que yo estoy en contacto con él desde el primer momento", le aseguró a Alejandro Fantino, quien lo entrevistó en Neura.

El mandatorio criticó a quienes le exigieron en su momento visitar la ciudad tras la fatal inundación: "Yo no quería ir el día (de la tragedia), por eso aparecí de golpe sin que nadie se enterara, porque yo no quería ir con la plata bajo el brazo, me parecía una miserabilidad. Entonces agarré y me fui sin que nadie lo supiera y aparecí ahí".

"Vos tenés ponele 10 equipos trabajando. Cuando vos llegás, las cabezas de los 10 equipos vienen y te reportan. Entonces vienen y cada uno pasa media hora explicándome lo que está haciendo y encima me lo tiene que explicar como para un chico porque no es un tema que yo manejo. Se me van 5 horas de los 10 tipos que están manejando el operativo. ¿Sabés cuál es el problema? Que en ese contexto un minuto puede salvar muchas vidas y yo los voy a tener a los tipos dándome clases a mí cuando tendrían que estar resolviendo problemas graves. Así yo tengo una foto para los estúpidos subnormales", señaló.

Sobre el intendente sumó que chatea día de por medio con él y valoró el desafío que tiene tras la tormenta: "Vos te das cuenta el desafío que tiene ese hombre. Tienen que reconstruir la ciudad. ¿Le vas a ir a hacer una ventajita política? Mirá si yo iba y estaba en la foto que los peticionadores de fotos, esos imbéciles con déficit de IQ piden y por hacer perder cinco horas… Por la foto cagás y puede morir gente. Mueren personas. Y esos imbéciles siguen diciendo que mi accionar en Bahía Blanca estuvo mal y a destiempo".