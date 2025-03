"No sabemos nada": la familia de Joel pide ayuda para encontrarlo

La familia de Joel Meza, un joven de 24 años oriundo de Corrientes, atraviesa horas de extrema preocupación en Bahía Blanca tras su desaparición. La denuncia fue realizada ayer y, desde entonces, lo buscan intensamente. Su hermana, Sol Meza, relató que la incertidumbre crece porque no saben si la desaparición de Joel se relaciona con la fuerte tormenta que afectó la ciudad o con otras situaciones que atravesaba. "No sabemos nada todavía. La preocupación de mi familia, que está en Corrientes, es que no sabemos si desapareció antes o fue por la tormenta", explicó en declaraciones públicas.

Según comentó Sol, Joel solía frecuentar el barrio 9 de Noviembre y la zona del Noroeste. La última pista concreta que tienen proviene del testimonio de una vecina, quien lo habría visto en compañía de otra persona justo antes de la inundación. "Ayer una vecina de un negocio nos dijo que la última vez que lo vio estaba con una persona, antes de la inundación", señaló. Además, mencionó que cuentan con una grabación de una cámara de seguridad de un kiosco cerca del Hospital Penna, que muestra al joven en buen estado el pasado 5 de marzo.

Sol también brindó detalles sobre la situación personal de Joel en el último tiempo. Explicó que había dejado de vivir con ella el mes pasado y que realizaba changas mientras se relacionaba con personas vinculadas a contextos difíciles. "Yo que soy su hermana, sé en qué andaba. Estaba muy perdido con las adicciones, rodeado de gente que no andaba en nada bueno", expresó con preocupación. La joven reconoció que su hermano nunca solía desaparecer sin comunicarse, lo que aumenta la inquietud familiar. "Siempre tenía contacto con mi mamá", remarcó.

Por último, Sol aportó información clave para identificarlo. "Lo único que sé es que tenía como una camperita de lana con gris, cierre y unas letras de colores. Pantalón jogging y zapatillas negras. Además, siempre anda con gorra con visera", describió. La familia pide la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pueda ayudar a dar con su paradero, mientras la búsqueda continúa en distintos puntos de Bahía Blanca.