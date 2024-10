Alejandro Awada contó que hace diez meses no tiene trabajo

El actor Alejandro Awada confesó recientemente que está atravesando una compleja situación profesional. Durante una entrevista, Awada reveló que lleva casi diez meses sin encontrar trabajo en la industria audiovisual, una experiencia inédita en su carrera.

En diálogo con este TN Show por el estreno del film Transmitzvah en el que participa, Awada se mostró muy preocupado por el futuro de su profesión y afirmó que está sobreviviendo “gracias al teatro”.

“Me cuesta mucho atravesar este momento. Van para diez meses que yo no trabajo. No me pasó nunca en la vida”, lanzó.

El actor aprovechó para manifestar su preocupación por los recortes que el gobierno ha implementado en el INCAA. “Me parece que los argumentos que utilizan no son los adecuados. Del modo en que lo dicen tampoco es adecuado”, comentó.

Cuando se le preguntó si consideraba explorar otras áreas laborales, Awada fue contundente: “Me salva el teatro y voy a acudir al teatro, gracias a Dios. Pero no espero demasiado desde el punto de vista cinematográfico. La verdad que quisiera que se revise. Que revisen bien lo que están haciendo, al servicio de una comunidad y de miles de familias”, sostuvo el actor.

Con información de TN