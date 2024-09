La columna de Laura Ubfal: el fuerte descargo de Maru Botana

Llega una nueva columna de Laura Ubfal en el aire del programa “Hora Pico”. Porque todo lo que hay que saber del mundo del espectáculo lo encontrás en LA BRÚJULA 24.

Noche de estrenos y de buenos números en la tele

Telefe estrenó la nueva comedia juvenil de Cris Morena, “Margarita”, que tocó picos de 10.5 antes de las diez de la noche, con la emisión de dos capítulos sin cortes.

La tira se comenzó a ver por la plataforma de MAX y ahora llegó a la pantalla de la tv abierta con buena expectativa.

Y a las diez de la noche llegó a la pantalla de América el estreno del “Cantando” con una muy linda apertura musical a cargo de todos los partenaires de los participantes, y la conducción de Flor Peña, vestida por Vero de la Canal.

El programa trepó rapidamente en el rating y ya a los 15 minutos tocó los 5 puntos, mientras Flor presentaba a los jurados: Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett (con la presencia de Marcelo Tinelli) y Marcelo Polino.

El primero en llegar a la pista fue el ganador de la última edición del “Cantando”, Cachete Sierra haciendo un tema de Trueno, y con los nervios del debut tuvo un puntaje bastante bajo, pero mucho peor le fue a Josefina Pouso cantando “Paisaje” como Gilda, muy bien lookeada.

En el ínterin, sacó nota más destacada Coty haciendo “Un beso en Madrid” con su partenaire.

Las teorías sobre la muerte de la Tota, ¿accidente o suicidio?

En la mañana de este lunes la Policía Científica estuvo haciendo las pericias en la casa de la zona de Ituzaingó que alquilaba Daniel “La Tota” Santillán, donde lo encontraron muerto, con medio cuerpo quemado.

Según quienes estaban últimamente cerca de él, no estaba tan mal económicamente, conducía bailes y movidas en la zona Oeste y proyectaba nuevas acciones.

Lo cierto es que hay una teoría de una mala instalación eléctrica y un aire acondicionado incendiado que habría tomado el sillón donde encontraron a la Tota y hay otra sobre un supuesto suicidio, porque había en el lugar una botella con material inflamable y fósforos.

“El amaba a los artistas y los artistas lo amaban a él” dijo un amigo recordándolo, con quien estaba trabajando en los últimos tiempos.

Los agentes de la Comisaría 7ma de Moron fueron quienes tuvieron que entrar al domicilio donde no contestaba el celular desde el sábado, como denunciaron amigos y familiares.

Los cercanos no creen que haya elegido terminar con su vida, aunque confirmaron que hacía muchos años que no podia ver a sus hijas menores, tenia contacto con su primera ex mujer, sus hijos mayores y muchos amigos que lo contenían.

Maru Botana cansada y dolida: “Nunca le saqué el trabajo a nadie”

Está grabando “Bake Off” y se indignó con todos los que siente “se cuelgan” de ella por estos días. Por eso, en un fuerte video, Maru Botana se ocupó de Yanina Latorre, “no quiero escuchar más mentiras de Yanina” dijo, de Jimena Monteverde, “cómo voy a llegar a un canal y a decir no quiero a Fulanita” y de Coco Careño, “lo hice conocido, vivió en mi casa”.

Enojadísima con tantas voces en su contra, la pastelera, conductora y ahora jurado, hizo un largo descargo sobre todos los que hablaron de ella.

“YO GENERO TRABAJO, TENGO MÁS DE 160 EMPLEADOS”

“No sé si es la forma, el momento o lugar. Solamente para decirles que llega un momento que ya no aguanto más gente hablando mal de mi, difamándome, diciendo cosas que no son ciertas, entonces llega un momento de esta vida a que tengo ganas de hablar. Primero que para mí no hay nada más lindo que hablarse cara a cara y decir las cosas que uno piensa, es lo que les enseño a mis hijos día a día, que cuando tienen un problema lo hablen cara a cara”, comenzó Maru.

“No hay nada más feo que difamar y hablar mal de alguien sin estar la persona, que es lo que me está pasando. A vos Jimena (Monteverde) no te conozco, en mi vida te vi la cara, yo nunca saqué un trabajo a nadie. Yo genero trabajo, tengo más de 160 empleados”.

“¿Cómo voy a llegar a un canal y decir: ‘ No quiero que este fulanita’? Jamás lo haría ni me lo permitirían. Coco es Coco porque empezó a trabajar conmigo, lo hice conocido, vivió en mi casa. No quiero escuchar más mentiras de Yanina (Latorre)” agregó Maru.

“ESTOY CANSADA Y ANGUSTIADA”

“Estoy acá para limpiar un poco toda esta cosa horrible que me hace mal y es mentira. Tengo una vida que no molesto a nadie, trabajo, tengo mis hijos, tuve un dolor enorme en mi vida y no quiero más. Estoy cansada que la gente me haga mal. Esta gente que tiene algún problema que no lo resolvió, que no se la agarre conmigo”, continuó la cocinera.

Y agregó : “Me encanta dar amor y darlo todo… Estoy cansada y angustiada. Estas cosas pequeñas llega un momento que te molestan y lastiman y decís: basta, se acabó. No tengo nada que esconder. La gente que no me banca que no me siga más”.

“Lo que muestro soy lo que soy. Toda esta gente que tiene que hablar mal de otra gente, no sé, que se compren una vida pero que no hagan daño. Jimena no la conozco, ¿yo qué tengo que ver con el problema del otro?”, trabajando y ayudar. Necesitaba sacarme este nudo que tenía acá porque la angustia te genera malestar. Soy una agradecida a pesar de todo lo que me pasó”, dijo Maru.

