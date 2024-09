Especialista de la UTN explicó el panorama de cortes de energía programados para el verano

El gobierno nacional confirmó en las últimas horas que en verano se aplicarán cortes de luz debido a la alta demanda energética y que está diseñando un esquema para programar estas interrupciones de manera anticipada, dado que las inversiones en infraestructura eléctrica han sido insuficientes en los últimos años.

Horacio Di Pratula, Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UTN, comentó en el programa Nunca es Tarde que observando las estadísticas del sistema eléctrico, “la oferta está muy justa con la demanda” y por ello el gobierno estaría anticipándose al panorama del verano.

“Estamos balanceados en agosto, pero agosto es un mes de bajas temperaturas comparado con lo que va a ser el verano. Eso va a agravar muchísimo la situación. El sistema con mucha temperatura va a tener problemas, siempre los tiene, pero lo que está haciendo el gobierno es prevenir”, agregó.

Di Pratula explicó que durante el día hay horarios valle y pico de consumo y que lo ideal sería trabajar en iniciativas para disminuir la demanda en esas horas de mayor exigencia. Además, dijo que una alternativa es mermar el uso del aire acondicionado (no dejarlo prendido) y cuando se utilice tenerlo en 24 grados.

“Hay que tratar de bajar el consumo residencial a un valor normal. Podés distribuir el consumo de la energía en el día. Lo que gasta un poquito más es el lavarropas, la heladera, (todo lo que es con motor), los aires acondicionados modernos han bajado mucho su consumo”, detalló.

Una alternativa que propone el experto es la generación solar, porque “la alta temperatura es la mejor, en el horario de más Sol es ideal tener paneles solares, porque me autoproveeo y no aumento el pico de consumo”.

Di Pratula consideró que en caso de aplicarse cortes programados estos podría hacerse por zonas y por horarios fijos. Además, expresó que hace falta inversión en todo el sistema eléctrico, desde las centrales que lo producen hasta las distintas formas de transmisión y transformación, solo que esas tareas no pueden realizarse exclusivamente para el verano, sino que deben ser constantes para aprovecharlas mejor.

“La energía no va creciendo a la par de la demanda y cuando llega la demanda, por ejemplo, los transformadores son los primeros que empiezan a mostrarte que no aguantan la temperatura, entonces dicen “pongamos el doble”, pero luego tienes una pérdida de rendimiento en invierno, necesitás un inversión sostenida en el tiempo, que es lo que no se ve”, aseguró.