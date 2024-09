Los Pumas le dieron una paliza histórica a Australia

En una remontada épica, Los Pumas se reencontraron con el triunfo con una catarata de tries. Fue ante Australia y en la cancha de Colón, en la calurosa tarde santafesina en la que el equipo de Felipe Contepomii se nubló buena parte del primer tiempo, pero logró despejarse a tiempo. Con un final con todas las luces, Argentina se reencontró con su mejor cara y escribió una página histórica: la mayor goleada ante una potencia y cantidad de tries contra un Tier 1.

Con mucho ritmo, Australia comenzó a tomar el partido en su favor. Aprovechó cada error de la Argentina y antes de la media hora, con un Try de Andrew Kellaway y la conversión de Bend Donaldson, le había sacado una ventaja de 17 puntos.

Desde ese incómodo 20-3, Argentina comenzó a tallar la recuperación. Inesperada, porque Los Pumas no acusaban recibo y el más optimista no esperaba otra cosa que la goleada… en contra. La reacción llegó con una gran jugada de Juan Martín González y mejor corrida y control de Mateo Carreras que permitió achicar la diferencia: el tucumano apoyó y Albornoz convirtió para ponerse en sintonía con el partido.

Fue el primero de una catarata que se completó con ¡nueve! tries. Los 10 minutos que le quedaron al primer tiempo fueron aprovechadas al máximo. Julián Montoya hizo otro en su partido número 100 y con la conversión de Albornoz el score se achicó considerablemente. Hasta pudo irse al vestuario arriba, pero Matera no alcanzó por unos centímetros su try.

La segunda parte fue toda de la Argentina. Matera pudo apoyar el try que se le había negado en la primera parte y hubo doblete para Joaquín Oviedo, Juan Cruz Mallía y uno con suspenso para el Pulpo Lucio Cinti, aunque con suspenso por la revisión del TMO.

La cosa terminó con goleada, la mayor de la historia ante una potencia y el mejor de los ánimos para recibir a Sudáfrica y aprovechar el mal momento de los All Blacks y quedar encima de ellos y los Wallabies al cabo del Rugby Championship. Y ¿por qué no? intentar otra actuación como eta en Santiago del Estero.

Fuente: Clarín