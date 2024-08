WhatsApp copiaría una de las mejores características de organización de Telegram

Meta quiere cambiar por completo la experiencia de los usuarios a la hora de utilizar WhatsApp. La aplicación de mensajería instantánea ha cambiado a lo largo de los últimos años y parece que estos cambios no se detendrán, lo último que se ha podido conocer es que WhatsApp copiaría una de las mejores funcionalidades de Telegram.

Eso sí, no se trata de una novedad destinada a hacer que WhatsApp sea mucho mejor a la hora de enviar o recibir mensajes. De hecho, es una característica que solo celebrarán aquellas personas que disfruten de tener sus conversaciones ordenadas y, es que, se ha podido conocer de la mano de WABetaInfo los planes de Meta para facilitar la gestión de chats en WhatsApp.

WhatsApp quiere que los usuarios tengan siempre ordenadas sus conversaciones

Lo que tiene Meta entre manos para WhatsApp son las listas personalizadas. Sí, WhatsApp estrenaría un sistema de listas que llegarían para que los usuarios puedan crear diferentes apartados en los que agrupar tanto conversaciones individuales como grupos asociados una temática.

El cambio en WhatsApp con la introducción de esta característica sería drástico. Hasta ahora, las conversaciones y los grupos han estado siempre ubicados en el mismo lugar. Muchos usuarios llevan quejándose años de que, por desgracia, el orden brilla por su ausencia en WhatsApp.

No ocurre lo mismo en Telegram, los usuarios pueden configurar casi a su antojo las conversaciones, grupos y canales que quieren que aparezcan en cada apartado. De hecho, la propia aplicación realiza una selección predeterminada y separa los diferentes medios debido a que Telegram ofrece muchas más opciones de conversación.

El ajuste que se ha encontrado en WhatsApp en la versión beta 2.24.16.14 para Android, las capturas de pantalla muestran que la configuración de las listas se encontraría dentro del apartado de ajustes de WhatsApp. Esta nueva característica tendría una sección propia, en ella se puede configurar el nombre que se le quiere dar a esta agrupación.

Además, es interesante ver que no hay limitaciones y que se pueden añadir tanto chats individuales como grupos. Por desgracia, todavía no se conoce cómo se verán estas listas en la pantalla principal de WhatsApp. Puede que para esto haya que esperar todavía a su lanzamiento oficial o a una versión mucho no experimental.

Por el momento, lo único que se puede hacer es tener paciencia. Está claro que Meta quiere hacer que WhatsApp mejore de forma considerable a lo largo de las siguientes actualizaciones, este paso puede ser clave para ello y pondría fin a una de las mayores quejas de los usuarios.

Fuente: A4A