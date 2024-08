River presentó a Pezzella, que llega para cumplir el deseo de Gallardo

El regreso de Germán Pezzella a River Plate marca un nuevo capítulo en la historia del club, que ahora cuenta con dos campeones del mundo en sus filas. Junto a Franco Armani, Pezzella se une al equipo tras haber levantado la Copa del Mundo en Qatar, convirtiéndose en el primer jugador de la “Scaloneta” en retornar al fútbol argentino. Este jueves por la tarde, en una ceremonia cargada de simbolismo, fue presentado oficialmente en el Museo de River, un lugar que refleja su crecimiento y evolución como futbolista.

La elección del escenario para la presentación de Pezzella no fue casualidad. En el Museo, el defensor bahiense se encontró rodeado por réplicas de la Copa del Mundo y la Copa América, trofeos que ha logrado levantar con la Selección Argentina, sumándose a los títulos locales e internacionales que ya había conquistado con River. “Es mucho ser recibido con estas dos copas. Cuando sos chico soñás con jugar en la Selección, pero conseguir estas copas parece impensado para cualquier chico”, confesó Pezzella durante su emotivo discurso. Además, recordó cómo, antes de partir a Europa, le comentó a Marcelo Gallardo que necesitaba un cambio y un nuevo desafío, un sueño que, según él, se cumplió con creces: “Es la frutilla del postre… Que es fruto del trabajo, del esfuerzo y de estar en el lugar justo al haber integrado un grupo que hizo historia con la Selección”.

Pezzella también destacó el rol fundamental que jugó Gallardo en su regreso a River. “Marcelo es el gran responsable de que esté acá. En la primera charla que tuvimos por teléfono, me dijo si estaba dispuesto a venir y ni lo dudé. Le dije que iba a poner todo de mí para que se dé”, relató el defensor, subrayando la importancia de la conexión que tuvo con el técnico y con el presidente del club, Jorge Brito, para que su vuelta se hiciera realidad. “Después me reencontré personalmente con él tras la firma del contrato y vi al mismo Marcelo de siempre, con ese hambre de gloria y esa intensidad a la hora del trabajo. Y eso me reconforta porque es lo que vengo a buscar”, agregó Pezzella, dejando claro que su objetivo es seguir la línea de excelencia que siempre ha caracterizado al equipo.

El camino para su regreso no fue fácil. Pezzella reveló que el primer contacto lo tuvo en abril, cuando Leonardo Ponzio, secretario técnico de River y amigo por los momentos compartidos, lo llamó para comenzar a explorar la posibilidad. Sin embargo, antes de concretar su vuelta, el defensor tenía compromisos que cumplir con el Betis en Europa y con la Selección en la Copa América. “Con Scaloni he tenido intercambios de opiniones, sobre todo en la Copa América. Él me preguntaba por curiosidad sobre mi futuro. Pero no iba a influir mi decisión en mi continuidad en la Selección, sino el nivel que tuviera. River es un club enorme y va a depender de mí”, explicó Pezzella, subrayando que su rendimiento en River será clave para mantener su lugar en la Selección.

Finalmente, Pezzella expresó la emoción y las expectativas que siente al volver a pisar el Monumental con la camiseta de River. “Todos estos años afuera, los momentos de pisar el estadio fueron con la Selección y el otro día al pisarlo en soledad y ver las tribunas me trajo muchos recuerdos de lo vivido acá, en todas estas instalaciones. Es muy emotivo porque es donde me crié, donde me formé y donde me inculcaron una manera de llevar a cabo mi vida personal y profesional. Este club me dio todo. Y en el medio pasaron cosas que a veces uno no se imagina, pero acá estoy, preparado para ponerme esta camiseta de nuevo”, afirmó con convicción. Pezzella, quien usará el número 33, dejó claro que está listo para jugar y dispuesto a seguir la filosofía y los valores de River, asegurando que el equipo buscará siempre jugar bien, ganar y hacer disfrutar a la gente. Con su regreso, River no solo recupera a un gran defensor, sino también a un campeón del mundo que tiene mucho que aportar.

Con información de Clarín