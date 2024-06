Intensa búsqueda de una joven de 17 años

Autoridades de la Comisaría Segunda solicitaron colaboración para dar con Mariza Vázquez, de 17 años (foto). Según denunció este miércoles su madre, el sábado luego de una discusión, la joven se retiró del domicilio de Estomba 331, sin que se conozca desde entonces su localización.

La chica es de cutis claro, delgada, mide aproximadamente 1.50 metros de estatura, tiene cabellos lacios castaños oscuros, piercings en nariz y lengua. Según consta en la denuncia, Mariza no llevaba dinero ni teléfono celular. Si bien no tenía la SUBE, no descartan que haya viajado a Punta Alta, donde tendría domicilio su novio.

Previa autorización de la UFIJ N° 20, se inició el protocolo de rigor en el marco de actuaciones por averiguación de paradero.