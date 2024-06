Procesan a maquinista por descarrilamiento de tren que dejó sin servicio a Bahía

La Justicia Federal de Azul procesó y embargó al maquinista del tren de pasajeros del servicio Buenos Aires-Bahía Blanca que el 8 de marzo de 2022 descarrilló a la altura de Olavarría y abonó la hipótesis del exceso de velocidad como causa principal del accidente que dejó 97 heridos de cara a un eventual juicio oral.

La medida también alcanza al ayudante del conductor a quien se la achaca responsabilidad por “no haber dado aviso” o requerido a a quien comandaba la formación que disminuyera el ritmo de circulación.

En un extenso fallo de más de 330 páginas al que tuvo acceso Infocielo, el titular del Juzgado Federal N° 1 de Azul, Dr. Gabriel Di Giulio expone una gran cantidad de informes periciales, climatológicos, datos obtenidos de la caja negra y de filmaciones del recorrido del tren, estudios sobre el estado de las vías, estado de la locomotora, vagones, testimonios de especialistas entre otros elementos para justificar las imputaciones.

En el caso del maquinista, Nicolás Ezequiel Fagioli se lo acusa de “Estrago culposo Agravado por descarrilamiento agravado” “por acción” y bajo la misma figura pero en grado de “omisión” al ayudante Lucas Leonel Vázquez.

Un dictamen pericial clave

Uno de los elementos de peso para establecer las responsabilidades fue el informe de la Comisión interdisciplinaria de peritos y su dictamen pericial accidentológico.

Como factores humanos destacó “dos elementos importantes: por un lado el exceso de velocidad y por el otro la aplicación del freno independiente de la locomotora” por parte del Conductor.

En tanto, en los factores mécanicos referidos al estado de mantenimiento de las vías y de la formación los peritos arribaron a algunas conclusiones centrales: “de los 12 coches inspeccionados de la formación, a 9 de ellos les faltaban total o parcialmente los amortiguadores horizontales también mencionados como “anti serpenteo” reseñaron.

En cuanto al estado de los bogies, las ruedas, ejes y sistemas de suspensión, “no se registraron anomalías que pudieran haber originado el descarrilo”.

Sobre el el estado de las vías, “surge que en la estructura y vías propiamente dichas se detectaron distintas condiciones de los elementos que en general se repiten en los distintos tramos del recorrido inspeccionado, es decir diferencias dimensionales y parámetros que están dentro de los límites establecidos por las normas” hecho que permite injerir al juez que “la infraestructura no fue el factor causal del descarrilo”.

Por otra parte, quedó descartada cualquier incidencia del clima, un factor que se mencionó por las copiosas lluvias que habían ocurrido en la zona del siniestro en los días previos: “No existieron factores climáticos ni ambientales que pudieran haber ocasionado ni contribuido con el descarrilo”.

El tren que no volvió más

Hace más de un año dejó de rodar el tren de pasajeros que une Bahía Blanca con Buenos Aires. Al accidente de la causa reseñada en esta nota, hay que sumarle un segundo descarrilamiento – el servicio había retomado apenas doce días- que se produjo el 21 de marzo de 2023, a la altura de la estación Pourtalé, un paraje ubicado en las afueras del partido de Olavarría.

Una investigación judicial a la que accedió Infocielo reveló que el segundo descarrilamiento del tren de pasajeros del ramal Constitución- Bahía Blanca ocurrido en Olavarría – viajaban 250 personas y no hubo heridos- estuvo ligado al impacto de un camión sobre uno de los rieles.

Con el material relevado, se determinó que un camión cargado con piedra y un peso de 45 toneladas chocó contra el riel derecho dejándolo “curvado y desprendido de sus fijaciones” – lo había enganchado sacándolo de alineación- cuando intentaba cruzar el paso a nivel y se procesó al chofer por “estrago culposo” dado que “en ningún momento dio aviso o reportó el incidente a alguna autoridad o a la empresa de trenes”.

La falta de restitución del servicio movilizó los reclamos ciudadanos y a la dirigencia política. En Bahía Blanca, una de las localidades más afectadas, el concejal de la UCR Pablo Daguerre, presentó numerosos pedidos de informes a las autoridades nacionales y solo obtuvo una respuesta en octubre de 2023, por parte de la a Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE).

Con el cambio de Gobierno directamente no hubo respuestas. Las autoridades de la secretaría de Transporte de la Nación no resolvieron avanzar en la restitución del servicio y no hay indicios de un cambio en favor de los usuarios.

