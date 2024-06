El impactante récord de la “Era Scaloni” en la Selección

La Selección Argentina empezó con el pie derecho la gira de amistosos previa a la Copa América: se impuso por 1-0 ante Ecuador en el Soldier Field de Chicago. El conjunto nacional volvió a ganar un partido en el que comenzó en ventaja, algo habitual a lo largo de la era de Lionel Scaloni.

Bajo la conducción del entrenador oriundo de Pujato, la Albiceleste mantiene un porcentaje altísimo de efectividad cuando marca el primer gol del encuentro: ganó en 47 de 55 oportunidades.

A lo largo de los últimos seis años, la Selección Argentina supo defender la ventaja cuando se puso 1-0. En total, consiguió 47 victorias y 7 empates y sólo una derrota. La única vez que le dieron vuelta un partido fue frente a Arabia Saudita, en el debut en el Mundial de Qatar 2022.

Scaloni, en el top 5 de entrenadores con más partidos en la Selección Argentina

Lionel Scaloni llegó a 70 partidos en el banco de suplentes de la Selección Argentina. De esta manera, el oriundo de Pujato superó a Marcelo Bielsa y es el quinto director técnico con más presencias en la Albiceleste: está muy cerca de otras leyendas como Alfio Basile, César Luis Menotti y Carlos Bilardo.

125 – Guillermo Stábile

79 – Carlo Bilardo

78 – César Luis Menotti

76 – Alfio Basile

70 – Lionel Scaloni

69- Marcelo Bielsa

Scaloni, de la alegría por el triunfo ante Ecuador a explicar las ausencias de peso

“Me pareció un buen partido de parte nuestra y también de Ecuador. Fue muy intenso como para ser un amistoso. Sabemos muy bien lo que son los rivales sudamericanos y es un buen equipo. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer: intentar dominar, crear situaciones”, comenzó analizando Scaloni.

Luego, agregó: “Estos partidos siempre tienen riesgos, que pueden ser las lesiones o los contratiempos. Intentamos que no sucedan. En algunos casos, como el de Nahuel Molina, no queríamos arriesgarlo, no está al cien por cien. Del resto estamos contentos. Quedan pocos días para hacer la lista final y la haremos en base a lo que creemos que es mejor para la Selección. Siempre duele dejar chicos afuera, pero en este caso lo haremos pensando en lo que necesita el equipo”.

Fuente: TyC Sports