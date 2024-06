Matías Alé le pidió casamiento a su novia en el Martín Fierro Federal con una alpargata

En la gala de los premios Martín Fierro Federal, Matías Alé protagonizó un momento que nadie esperaba. Tras recibir el premio a la Mejor Labor de Animación Masculina por su programa Showbeach en Carlos Paz, el actor decidió proponerle matrimonio a su novia, Martina Vignolo, de una manera muy particular. En lugar del tradicional anillo, utilizó una alpargata cargada de significado personal.

Matías Alé le pidió casamiento a su novia Martina en los Martín Fierro Federal 💍 pic.twitter.com/6n1GNfVMlW — El Destape (@eldestapeweb) June 9, 2024



“Yo me caí y me levanté. En mi mejor momento, no me gané ningún premio. No soy ejemplo de nada, pero para toda la gente que está mirando en su casa, sepa que para mí esto es un sueño. Nunca pensé que iba a estar en el escenario”, expresó Alé al comienzo de su discurso luego de recibir el premio y agradecerle a todos sus compañeros de equipo.

Minutos más tarde, Matías miró a su novia, que estaba hecha un mar de lágrimas, y le dijo: “Creo que esto no lo hizo nunca nadie en un Martín Fierro y yo lo voy a hacer. Yo te dije que si me ganaba el Martín Fierro te iba a preguntar si te querías casar conmigo”.

Entre aplausos y gritos de alegría, la joven subió al escenario y escuchó las palabras de su novio. “Tengo amor, tengo trabajo, tengo salud, tengo a mi mamá, tengo a mi papá… No te voy a sacar el anillo, voy a sacar la alpargata de mi hermano. Esta alpargata me la regaló mi hermano Elías que sin él yo no estaría acá. Es la patita izquierda, mi hermano es mi pata derecha”, contó Alé.

Con información de La Voz