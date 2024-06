Abel Pintos y Luciano Pereyra agotaron diez Luna Park en tiempo récord

Ambos iniciaron sus carreras de adolescentes y ahora harán historia juntos: Abel Pintos y Luciano Pereyra se presentarán en el Luna Park y agotaron 10 conciertos en menos de 10 horas.

El show será en noviembre y unas 60.000 personas lograron adquirir sus tickets. Además, el evento marcará el fin de una etapa del mítico reducto, que permanecerá cerrado un tiempo por reformas.

Tal como estaba previsto, a las 10 de la mañana se abrieron las ticketeras y boleterías presenciales dando inicio a la venta de localidades para las 10 funciones. Antes de las 20, ya no quedaban más tickets dando cuenta del furor que provocaron los artistas por esta unión que dejó a sus fans con ganas de más y que abre la puerta a que haya nuevos conciertos en algún futuro, publicó Teleshow.

Esta unión empezó a cobrar forma pública el 12 de mayo, cuando se publicó “Es ahora”, una canción que de alguna manera resume el camino transitado y de otra, anticipa los pasos por venir. “Tenía solo un sueño y el camino que tomé. Aún sonaba el eco de un recuerdo en la pared. Sentía que volaba, de miedo eran mis alas. Sin nada que perder. Me hice tan amigo de mi propia soledad. Que ya no distinguía para bien o para mal. Ya nada me importaba, daba igual, una noche más. Los aplausos o el abrazo de mamá”, entonan en la canción que publicaron en las plataformas musicales.

Fuente: LB24 / La Gaceta.