Comerciante sorprende robando a una mujer y le hace pedir disculpas en cámara

Una mujer ingresó en un kiosco de la ciudad de San Pedro e intentó llevarse productos sin pagar. El dueño del local la descubrió y la obligó a pedir disculpas frente a las cámaras que monitorean el interior del negocio, para que la situación quedara grabada. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y portales de noticias, como un escarmiento para la ladrona y una advertencia para otros comerciantes.

“Esto va a aparecer en las redes sociales para que se sepa y lo tengan en cuenta. Te van a ver en todos lados, así que no lo vuelvas a hacer porque el otro día me robaste de todo, no es la primera vez, ya me robaste un montón de veces”, se escucha decir a Lucas Ferreira, dueño del quiosco, en el video.

Con información de DIB