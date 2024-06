El bahiense Pablo Matus tras su nominación al Martín Fierro: “Es todo muy loco”

Del interior del país al escenario nacional e internacional y de allí a la terna para optar a un Martín Fierro Radio. Así sería una versión muy resumida del trabajo de Pablo Matus, locutor bahiense radicado en Santiago del Estero que espera levantar una estatuilla en la categoría “Labor Locución Masculina.”

“Es como muy raro, es como todo muy loco, muy extraño. Pento Echeverría, que es el director de Rock and Pop, actualmente, junto con Martín Codini, Me escriben “felicitaciones”. Y me empezaron a pasar un link de Clarín, uno de La Nación”, dijo Matus en el programa Nunca es Tarde, sobre cómo se enteró que integraba la terna de nominados.

Matus destacó sus orígenes y señaló que Bahía “es una tierra de locutores. Hay cinco, seis, siete y no sabés cuál elegir. Son todos maravillosos. Son todos fabulosos en su trabajo. Y realmente es fantástico el nivel de radio y de locución que hay en Bahía. No me canso de decirlo a cada lugar a donde voy”.

Relató cómo llegó a convertirse en Rock and Pop. La propuesta la recibió despertándose de una siesta: “El gerente de programación me llama y me dice que estuvieron escuchando mis audios a través de un sitio web y a través de redes sociales y me fue textualmente esto: “Nos gustaría, si no tenés ningún problema, que puedas marcar nuestra emisora, ser la voz artística en Rock and Pop

y debería ser con una relativa urgencia”.

El impacto de la noticia le hizo pensar que era una broma, pero el acuerdo se concretó y desde 2020 tiene un contrato de exclusividad con la histórica emisora.

La tecnología ha sido una herramienta clave para Matus y le ha dejado más de una anécdota curiosa. “Un día, por ejemplo, hay un productor famoso que vive en Miami, que se llama Roberto Asalini y me empezó a llamar por el Messenger de Facebook. Y yo digo, pero, ¿se habrá equivocado este hombre? Le escribo y me dice: ‘¿Me podés pasar un WhatsApp? Resulta que con la fundación Ramón Pané queremos que dobles al español la Biblia para unos capítulos de EWTN’. Y yo me quedé como… ¿Qué te pasa?”

“En el caso de que lo gane yo creo que mi discurso va a ser muy simple, muy sencillo, de que así como pasó conmigo, que me descubrieron estando en Santiago del Estero, siendo un bahiense. Creo de que los productores y los directores de agencias y de medios y de multimedios y de emporios grandes, tienen que salir y meterse en el interior de la Argentina profunda para descubrir unas voces talentosas que realmente encontramos en todo el país y tanta gente linda por contar”, señaló.