“Con superávit dibujado y sin gas en el caño”, el irónico posteo de CFK

La expresidenta Cristina Kirchner apuntó este miércoles contra el Gobierno de Javier Milei por la falta de gas que afecta a gran parte del país y, parafraseándose a ella misma, mencionó que uno de los problemas que tiene la gestión actual de La Libertad Avanza son los “funcionarios que no funcionan”.

“Con superávit dibujado (en mi barrio le dicen trucho) y sin gas en el caño”, comienza el mensaje que escribió la última vicepresidenta en su cuenta de X, donde también cuestionó el recorte a obras públicas y la ausencia del Presidente en el país en este contexto, quien se encuentra de viaje en Estados Unidos.

Su posteo continúa recordando la autocrítica que realizó durante la administración de Alberto Fernández acerca del desempeño de los ministros que integraban su gabinete. Y en este sentido hizo una comparación con los dirigentes que actualmente ocupan esos cargos.

“Durante el gobierno del Frente de Todos, en autocrítica online, mencioné como un problema el de los funcionarios que no funcionaban. Con el actual gobierno, al problema de funcionarios que tampoco funcionan (porque no saben o no entienden) se le ha sumado uno infinitamente más grave: el de las ideas que no funcionan, combo letal en materia de gestión estatal”, señaló CFK.

En línea con la problemática del gas, Cristina mencionó la paralización de obras al gasoducto Néstor Kirchner como una agravante y criticó que desde Gobierno hayan justificado esta decisión diciendo que “no hay plata”. Según sus dichos, esa frase solo revela “la falta de conocimiento o la confusión que hay en torno al concepto de gasto público”.

Con información de Infobae