“El Presidente me eligió porque con la política se le hace complicado, no la entiende”

Guillermo Francos, el nuevo jefe de Gabinete que ocupará el lugar de Nicolás Posse por decisión de Javier Milei, dijo que el Presidente lo eligió porque “con la política argentina se le hace complicado, no la entiende” y consideró que la situación del funcionario saliente “era insostenible”.

Tras la salida de Posse del Gabinete nacional, Francos explicó: “Poner en marcha un gobierno desde la posición inicial en la que estamos genera sin dudas un desgaste. Con el Presidente han tenido diferencias que llegaron a esta posición. No es un tema nuevo que se hablara de la renuncia de Posse. En un momento pareció que la situación era insostenible y presentó su renuncia. Me parece que a esa altura de la situación era lo más aconsejable para terminar las especulación”.

Sobre su elección como reemplazante, detalló: “El Presidente me elije a mí porque se da cuenta de que con la política argentina a él se le hace complicado (hablar) porque no la entiende, porque tiene diferencias, por x motivos. Y yo tengo una posibilidad mayor de dialogar”.

“La realidad es que el Presidente tiene una visión de la política, la cuestiona. Él quisiera que cambie la política, pero también es cierto que tiene la sagacidad de ver que no se puede conversar con la política sin alguien que sea capaz de dialogar y ese es el rol que él me ha asignado a mí. Tiene la capacidad de ver que aunque él no tenga esa habilidad, confía en alguien que pueda tenerla”, agregó.

En cuanto a su relación con Javier Milei, el funcionario detalló: “Con el Presidente me llevo bien. No quiere decir que me lleve bien en todo. Uno puede tener sus diferencias y eso es normal. No hay por qué coincidir en todos los temas. Mi función es plantear mi visión y escuchar la visión del Presidente. Por supuesto que el que manda es el Presidente, como el cualquier sistema republicano y democrático”.

Nicolás Posse.

En diálogo con radio Rivadavia, Francos confirmó el ingreso Federico Sturzenegger al Gabinete: “Esto lo ha dicho el Presidente en varias oportunidades. Para él es una figura clave en su equipo con miras a desregulación de todo este sistema que tenemos los argentinos tan regulado. Él tuvo mucho que ver en la conformación de lo que fue el DNU 70 y la Ley Bases original. Está trabajando permanentemente en ver cómo simplificar el Estado argentino”.

“Lo conozco a Federico desde hace mucho tiempo y considero que será una incorporación muy importante al gabinete cuando se produzca, que será en los próximos días”, puntualizó.

Consultado acerca de qué cargo ocupará Sturzenegger, respondió: “Va a ser ministro de Gabinete. Todavía no está definido el nombre del cargo, pero va a ser un cargo que tenga algo que ver con la desregulación fundamentalmente”.

En ese marco, Francos afirmó que tanto el ministro de Economía de la Naicón, Luis Caputo, como el Presidente del Banco Central, Santiago Bausili, son “dos cargos que están muy firmes” porque el jefe de Estado “está muy satisfecho con la gestión”.

“Lo que quiere es incorporar al Gabinete una persona que sea capaz de analizar todas las regulaciones argentinas y discutir con todos los miembros del Gabinete su visión sobre lo que tiene que ser el proceso de simplificación y desregulación de nuestra compleja normativa pública”, argumentó en cuanto a la llega de Sturzenegger.

Federico Sturzenegger.

Respecto de su nuevo rol como ministro coordinador, Francos indicó que en los próximos días comenzará un proceso para rever “las funciones de distintos integrantes” de la Jefatura de Gabinete. “Algunos de los cargos seguramente continuarán y otros cambiarán. Tendremos que analizar la gestión, la eficiencia, el momento y las circunstancias”, indicó.

“Desde la Jefatura de Gabinete lo que hay que hacer es coordinar el trabajo entre todos los ministerios y coordinar el trabajo de los ministerios con la política. Me parece que eso es lo más importante y espero poder hacerlo bien. Yo sé que esto es un peso enorme hoy, pero trataremos de ir despejando un poco los raviolitos”, enfatizó.

Fuente: LB24 / Clarín.