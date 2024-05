Así recibieron al bahiense Millán en su colegio luego del debut en Primera

Lauti Millán fue recibido por sus compañeros del Club Atlético Independiente luego de debutar el pasado fin de semana en Primera División.

En un video difundido por el equipo se le ve llegar y pasar por un pasillo donde estaban los otros estudiantes quienes aplaudían mientras ingresaba y saludaba.

Millán, de 18 años de edad, está en 5to año del secundario cursando sus estudios con orientación en Educación Física, señaló el CAI en su cuenta de Instagram.

“Fue una semana muy linda y me sorprendió porque no me esperaba jugar como titular. Estuvo bueno porque la hinchada apoyó como todos los partidos. Mi familia me vino a ver, eran 14 en total, mi papá Pascual era el más emocionado”, dijo en diálogo con LA BRÚJULA 24 en una nota que dio el lunes.