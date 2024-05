Iba a trabajar y le partieron dos dientes para robarle la mochila

Martín siente mucha bronca y hoy se siente indefenso luego de lo que fue un hecho de inseguridad en el cual fue víctima y le dejó secuelas físicas, además de las pertenencias que se llevaron los ladrones que actuaron en Más Barrios, luego de reducirlo con un golpe certero.

“Fue todo muy rápido y tuve que salir corriendo para estar a resguardo, porque no se sabe cómo terminan estas cosas. Iba caminando al trabajo, a la altura de Avenida Arias y pasando Undiano se me acercaron dos personas a preguntarme la hora”, comentó, en LA BRÚJULA 24.

Consultado sobre más detalles por el periodista Germán Sasso, infirió: “Era de noche y me arrebataron la mochila, cuando me di vuelta me golpearon, pero no fue con el puño, para mi tenía una manopla o un fierro. Voy a ir al dentista porque me quebraron dos dientes”.

“Siento mucha impotencia porque uno se levanta temprano para ir a laburar y que te pase esto es muy triste. También sufrí un corte en el rostro. A los pocos minutos que me robaron a mi, también asaltaron a un chico. Estimo que fueron las mismas personas, una bandita”, resaltó en otro tramo de la entrevista radial

Y describió con impotencia: “Esto es una boca de lobo, falta seguridad e iluminación”.