“Milei no esconde su personalidad”, dijo la concejal que bailó en el show del Luna Park

La concejal libertaria, Valeria Rodríguez, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, recién llegada a Bahía Blanca después de lo que fue su presencia en el acto de Javier Milei, donde presentó su libro y manifestó que el Presidente “tiene su propio estilo”, ponderando lo que fue el evento que colmó las gradas del Luna Park.

“Canté todo el repertorio. Se ve que, por mi cabellera, la gente que me conoce me filma a mis espaldas (risas). Hasta que se produjo la entrada del Presidente se escucharon muchos temas de rock nacional e internacional que a él le gustan. Se vivió un ánimo como de recital”, sostuvo, al inicio de la charla con el periodista Germán Sasso.

Y reflejó: “En la charla de 40 minutos presentó el libro y el Luna Park estuvo en silencio, siguiendo con atención la parte teórica. Eso me pareció muy interesante, de destacar. Fue un acto en el cual explicó su pensamiento económico. Comparto que lo haya hecho así. Es no solo un estilo nuevo de presentar sus ideas, sino también como parte de no esconder su propia personalidad. Es alguien que ya de joven tuvo su banda de rock y lo hace sin vergüenza, más allá de su investidura”.

Video: @BizaRraff.

“Me tomé el colectivo para volver para estar en la sesión de hoy en el Concejo, por ende no sé qué ocurrió luego del evento. Saludé a Espert, acompañé a su equipo, quien estuvo arriba del escenario. Él es nuestro armador en la provincia de Buenos Aires. Ya se ha hablado de que José Luis pueda ser candidato a gobernador, en la búsqueda de la construcción de un espacio político. Esto va a marcar un antes y un después en la organización interna”, aclaró, en otro segmento de la entrevista radial.

Luego, la edil recalcó que “Espert, arriba del escenario, mostró que no se baja del compromiso de apoyar a Milei, por eso quise estar presente. En lo local, habrá un bando que tiene que poner barbas en remojo porque hubo gente que los votó como representantes del Presidente en Bahía Blanca. Hoy, confluimos con José Luis en el mismo espacio de Milei. Se debe entender que esto es lo que tenemos que representar y consolidar. Debemos tener un encuentro maduro, independientemente de la rencilla”.

La frase de la polémica

Rodríguez, semanas atrás, había lanzado en sus redes sociales apreciaciones sobre sus colegas en el recinto. Utilizó el término “concegarcas”, por lo cual movió el avispero y ameritaba una explicación en tal sentido.

“Con los concejales me llevó en los términos de lo que interactúo en el recinto y con los proyectos que podemos tener en común. No soy demagógica en las relaciones allí adentro, a alguno le podría haber caído mal la metáfora de ‘concegarcas’ y lo expliqué en mi publicación. Cuando traicionas al electorado ya sea con la representación del cambio o las ideas de la libertad, en especial en esos pasillos donde se da la rosca”, aseveró.

Pero no se quedó en esas consideraciones y sumó: “Allí se dan las discusiones que no se ven, pasan cosas en momentos previos a la sesión, cuando caen los expedientes fuera de término o sobre tabla. No puede ser que casi la mitad de los expedientes que tratamos no se puedan estudiar o leer previamente. Eso no es serio porque muchos van a producir cambios en la vida del vecino y se deben resolver en media hora. Eso es lo que critico”.

Últimas designaciones de Milei

Por último, habló de los bahienses que fueron ungidos por el gobierno nacional: “Respecto de los nombramientos de Larraburu y Marisco, tendrán una explicación, no soy yo quién los elige, entiendo que los seleccionaron del área de Francos y Petri. Supongo que tiene que ver con sus aptitudes en la gestión. Lo mismo pasó con la designación de Scioli que tuvo muchas críticas, lo mismo que la inauguración del busto de Menem, pero luego comprendí que hay que darle tiempo para hallar el motivo de lo que pudo haber visto en ellos”.

“Tendrá sus razones y por ser un espacio tan nuevo entrarán y saldrán muchos funcionarios hasta que se arme la gran transformación del país, van solo cinco meses. Este es el camino que hay que transitar, no lo definiría en términos positivos ni negativos, hay que mejorarlo y construirlo. Nos tiene que llevar a un buen lugar y todos tenemos que colaborar para que esto suceda”, cerró Rodríguez.