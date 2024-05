Liniers expulsó del club a los violentos que agredieron a hinchas de Estrella

El club Liniers emitió este mediodía un comunicado en el marco de la dura sanción que recibió como consecuencia de los graves incidentes ocurridos en el partido que disputó por los playoffs del básquet local contra Estrella en el gimnasio Hernán Sagasti.

Cabe recordar que el Tribunal de Penas de la Asociación Bahiense de Básquetbol informó este martes las sanciones al Club Liniers por los violentos incidentes en las gradas ocurridos el pasado jueves en el partido contra Estrella por los cuartos de final de la Primera División.

La ABB decidió “dar por finalizado el encuentro con pérdida de puntos al club Liniers resultando ganador del mismo el club Estrella; la pena de suspensión de la categoría por el plazo de 110 días y una multa de 10 AJC”.

Lee el comunicado:

El Club Atlético Liniers repudia los actos de violencia ocurridos en el partido de básquet del 16 de mayo y todos los actos de violencia que ocurran en el deporte y en la sociedad.

Cimentamos todas las acciones del club desde hace más de 100 años en la paz, la sana convivencia, la autosuperación, la competencia justa.

Nuestro club es un lugar que aloja a la familia, la recibe, la cuida; es un lugar en donde las enormes diferencias sociales que existen en la sociedad, desaparecen. Todos vestimos la misma camiseta y tiramos juntos para el mismo lado. El club se ocupa de las personas, con sus virtudes y con sus defectos. Los entrenadores, educan. El club no es una empresa, es una construcción colectiva que tiene vida por la voluntad de los socios.

Cualquiera que haya estado en un club sabe que las cosas no suceden por arte de magia sino por el esfuerzo silencioso y permanente de grupos de personas que regalan su tiempo para ir haciendo, pasito a pasito, granito a granito, con más grandes o más pequeños aportes, que las cosas sucedan.

Construir es más difícil que destruir. Los grandes esfuerzos de muchos que regalan su tiempo se destruyen en instantes por el accionar de unos pocos que entienden las cosas de manera equivocada.

La sociedad está violenta, mucho más violenta que el club. El club es una parte de esta sociedad.

Repudiamos la violencia. No la queremos. No la toleramos. Hicimos lo que creímos suficiente para prevenirla. Hicimos caso a las exigencias de la Asociación de Básquet para prevenirla. Evidentemente no fue suficiente ni lo que hicimos nosotros ni lo que exigió la ABB. Dos personas generaron una agresión y provocaron un escándalo que nos duele y nos avergüenza. Muchos más acudieron desesperados para evitar la violencia.

Los violentos han sido expulsados del club. No tienen permitido el ingreso a ninguna de las instalaciones. No son más de Liniers. Nunca lo fueron.

No es toda la barra. No son todos iguales. No estigmatizamos a nadie. Los que alientan, los que gritan, los que festejan, los que se apasionan, son bienvenidos. Participamos de los partidos de muchas maneras. Un partido sin hinchas, sin gente que vibre por lo que pasa en la cancha, no tiene sentido.

Tal como lo escribimos en el descargo presentado al Tribunal de Penas de la ABB, pedimos disculpas y nos sometemos a lo que resolvió. Sin embargo queremos expresar que la sanción impuesta penaliza a los jugadores con más gravedad que a la institución. Que genera un perjuicio en lo deportivo y no aporta en nada a la prevención de la violencia que se pretende. Los jugadores no tuvieron nada que ver, no hicieron nada mal pero quedan excluidos de la competencia. Las penas tienen que servir para corregir los errores. Los jugadores y el cuerpo técnico no cometieron ningún error.

El problema es complejo. La sociedad sufre por innumerables y frecuentes actos de violencia. Si alguno sabe como solucionarla, que nos de la fórmula. El alcohol, la droga, la marginalidad, la pobreza, la desocupación, la desesperanza, la exclusión van rompiendo nuestra sociedad. En los clubes, en nuestro club no le cerramos la puerta a nadie, somos todos iguales, somos todos DE LINIERS, nos esforzamos para alejar a los niños y familias de la droga y el alcohol, para no marginar a nadie, para integrar, para incluir, para devolver la esperanza al que la ha perdido. Nos arriesgamos a que nos pueda salir mal porque estamos convencidos de que el esfuerzo vale la pena. Todos los clubes toman ese riesgo porque tienen la convicción de que vale la pena.

El problema nos afecta a todos. La solución solo es posible si la construimos entre todos.