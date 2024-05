Crimen de Denda: el fiscal pidió condena y el jurado pasa a deliberar

Este jueves tuvo lugar la jornada de alegatos en el marco del juicio a raíz del brutal crimen de Zulema Denda, ocurrido a mediados de abril de 2022 en una vivienda del Barrio Cooperación. Por la muerte violenta de la mujer de 68 años se encuentra imputado su vecino, José María Suárez.

Esta mañana tuvo lugar la jornada de alegatos en el Tribunal en lo Criminal N° 2, donde los 12 miembros del jurado comienzan a deliberar para definir si Suárez es inocente o culpable. Cabe recordar que si hay unanimidad entre ellos, le corresponderá la prisión perpetua, teniendo en cuenta que el fiscal Jorge Viego pidió que sea condenado.

En su exposición, el representante del Ministerio Público argumentó que Suárez tenía en custodia, por ser vecino y oficiar de testigo del procedimiento, la tarjeta de memoria de la cámara delantera de la casa de Denda y cuando se la entregó a la Policía para su análisis determinaron que estaba rota.

Además, argumentó que se le secuestró en la casa del imputado la cantidad de dólares que la víctima tenía ahorrados, que la noche de su muerte le transfirió a Suárez todo el dinero que le quedaba en su cuenta y el celular de la mujer nunca apareció, además de que al lado del cuerpo estaba la funda sola. Por último, que Suárez dijo que hablaba y se mensajeaba de manera frecuente con la mujer y el chat en el teléfono de él con ella estaba vacío, no así otras conversaciones.

Por su parte, la abogada Virginia Stacco dijo que no hay pruebas concretas de la participación del imputado en el hecho. En diálogo con LA BRÚJULA 24, quien defiende los intereses de Suárez resaltó que “él no es el asesino de Denda, es algo que venimos discutiendo hace casi tres años en los que está detenido. Dio datos de relevancia que no fueron investigados en su profundidad”.

El jurado se encuentra deliberando y se estima que en el transcurso de la tarde se va a conocer la decisión final. A partir de allí, se determinará cómo continúa el debate oral.