Bahiense denuncia que le robaron 3 millones de pesos de una billetera virtual

Un vecino bahiense fue víctima ayer de una nueva estafa virtual y expresó esta mañana en LA BRÚJULA 24 el dolor de haber perdido los ahorros. Se quedaron tres millones de pesos que eran de su propiedad y no entiende cómo cayó en el ardid. Ahora, pide ayuda para recuperar lo que le quitaron

“Ayer, sobre las 15 llamé a un 0800 para que me hagan reintegros. No me contestó nadie y después se comunicaron conmigo. Me dijeron que eran de Personal Pay, les comenté que estaba tratando de ubicarlo. Por la línea que tienen de Whatsapp me mandaron un mensaje y por eso les empecé a hablar”, comentó el damnificado, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y afirmó: “Ellos ya tenían mis datos y me mandaron un mensaje al mismo canal en el cual los estoy denunciando. Me decían que eran mi asistente virtual y me comentaron que me iban a hacer los reintegros. Había sacado la plata de los plazos fijos en el banco y la tasa de la billetera virtual daba mejores beneficios”.

“Me hicieron esperar un momento, me confié porque había hecho los reclamos por la aplicación oficial, pero de repente me di cuenta que me la habían vaciado. La billetera virtual no te deja transferir más de 260 mil pesos y te hace esperar un rato hasta hacer otra y son hasta 10 que se pueden hacer por día, por eso no entiendo cómo me sucedió, incluso te hacen sacar un a selfie para validar la identidad”, resaltó en otro segmento de la entrevista radial.

Luego, siguió con el relato de la crónica de los hechos: “Desde mi celular envié el dinero a la billetera virtual, esa plata llegó a Personal Pay, tengo todos los comprobantes, pero lo raro porque en 5 minutos me sacaron 3 millones en diferentes destinatarios. Me dejaron la cuenta en cero, me la hackearon. Ahora voy a ir a las oficinas de calle O’Higgins, porque esta empresa está asociada a otras firmas que crearon la billetera virtual”.

“Las transferencias figuran hechas y la Policía me dijo que supuestamente son personas de Córdoba. Eran todos mis ahorros para pagar, tendré que poner un abogado si no me dan una respuesta. Lo que hice fue la denuncia en la comisaría, ayer llegué 16:35 a las oficinas del centro, pero ya habían cerrado cinco minutos antes. También me quisieron sacar plata de mi banco, pero no pudieron porque tenía cero pesos. Se meten y te sacan todos los datos, no sé cómo seguir”, cerró Gustavo.