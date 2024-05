Sigue la interna entre el limpiavidrios y la vendedora de alfajores

Luz, junto a su marido Carlos, se gana la vida vendiendo alfajores en una esquina del Barrio Universitario. Ayer, fue víctima del ataque de un limpiavidrios que la golpeó con una cadena, lo que motivó la intervención de la Policía, deteniendo al autor del ataque.

“Hace unos días nos ubicamos en este lugar, pero ayer apareció este muchacho en un árbol con otros dos muchachos. Se acercó a decirnos que podíamos hacer un semáforo cada uno, acordamos eso y en principio estaba todo bien”, resaltó en LA BRÚJULA 24.

Y consideró en su charla con el periodista Germán Sasso: “Después esta persona volvió y nos preguntó si vendíamos pasta. No dejé que mi marido le responda y le dije que nosotros no andamos en eso. Luego nos echó, nos gritaba que nos teníamos que ir de la esquina porque venían otros chicos”.

“Él, junto a sus amigos, estaban tomando y consumiendo. Lo prepeó a mi marido y le tiró una piña, por lo que me puse en el medio para que no lo agreda. Me golpeó en la cara, el cuello, la oreja y la espalda. La Policía me trató muy bien y vino la ambulancia. Volví hoy a la esquina a vender alfajores, estoy trabajando”. finalizó.

Luz sufre de una enfermedad que la afecta a nivel neurológico y necesita recaudar dinero para comprar su medicación, la cual asciende a 240 mil pesos.