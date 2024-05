Griselda Siciliani confirmó su romance con Luciano Castro: “Estamos rebien”

En los últimos días, comenzaron a circular rumores sobre un supuesto romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, quienes ya habían tenido una relación en el pasado. Ahora, mientras transitaban la soltería los dos, sus caminos se volvieron a unir.

Hace unos meses, Luciano se separó de Flor Vigna, quien fue su compañera durante casi tres años. Griselda, por su parte, rompió el vínculo con Adrián Suar hace un largo tiempo ya. Si bien salieron a la luz imágenes donde se los veía juntos, ninguno de los dos había confirmado la relación.

Relación confirmada

Este lunes, al aire de A la tarde (América), la actriz fue interrogada por uno de los cronistas del programa: “Griselda, todos los medios están preguntando, ¿estás saliendo con Luciano?”.

“Sí”, respondió sin ningún tipo de duda. “Estamos rebien”, agregó. Lo que llamó la atención fue que la confirmación llegó horas antes de de la función especial de Felicidades, la obra que encabeza junto a su expareja Adrián Suar.

“Estoy hablando con Griselda. Ellos tuvieron varias vueltas, como una pareja sexual, muy buen sexo”, contó Guido Záffora al este mismo lunes.“Griselda, separada de Suar, Castro en el 2007 estaba empezando con Sabrina y ahí se corta. Según me contó una fuente directa, Castro fue impoluto mientras salía con Sabrina, de hecho ella era la que le manejaba las redes sociales, se enamoró y formaron una familia. Pero después, cuando se separaron, volvieron a la carga, pero como una pareja touch and go, lo que no me aseguran es si esto siguió durante la etapa de Flor Vigna”, sumó.

“¿Qué es eso de Luciano?, le consultó el periodista a la actriz. “Me respondió con un emoticón con los dos corazones”. A continuación, Záffora preguntó: “¿Qué sería esto, no entendí”, y Griselda escribió: “Sería… no me preguntes, que no me gusta hablar de esos temas’”.

Más adelante, Laura Ubfal también aportó su información. “Están saliendo Griselda Siciliani y Luciano Castro, reconocido por ella. Le pregunté: ‘¿Estás con él?’, y me contestó que sí”, contó la periodista.

Fuente: LB24 / Diario 26.