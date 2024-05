Verónica Lozano destrozó a Furia por ataques violentos en Gran Hermano

Verónica Lozano sorprendió hace horas al lanzar un fuerte comentario contra Furia de Gran Hermano. La conductora de Cortá por Lozano se mostró en contra de la jugadora más polémica del reality de Telefe por las pésimas actitudes que tiene contra sus compañeros.

Tras su feroz pelea con Mauro, Furia fue cancelada y hasta recibió una grave sanción en Gran Hermano. El dueño de la casa más famosa del mundo le dejó en claro que quedará nominada hasta el final de su estadía en el programa más visto de la televisión argentina.

Si bien Furia lo aceptó, en el confesionario reveló que no está tan de acuerdo porque cree que la sanción debería ser para ambos. Fueron varios los famosos que no dudaron en repudiar los actos y dichos de la jugadora. Sin embargo, Santiago del Moro no parece estar de acuerdo.

De hecho, al conductor lo acusaron de estar del lado de Furia y cuando le consultaron sobre el tema en LAM, Santiago del Moro se negó a hablar y lanzó una picante frase contra el ciclo de Ángel de Brito: “No quiero más quilombos. Un beso a todas las chicas”.

Quien también se mostró en contra de Furia por sus ataques violentos, es nada más ni nada menos que Verónica Lozano. La conductora de Cortá por Lozano tras escuchar las anécdotas oscuras de los ex participantes con su compañera, se mostró furiosa.

Fue entonces que Verónica Lozano sin pelos en la lengua no dudó en apuntar fuerte contra Furia y dejó en claro que no se puede seguir conviviendo con Juliana: “Es obvio que no se puede vivir así, es como si nosotros nos estuviéramos peleando todo el día en el programa”.

Fuente: LB24 / Revista Paparazzi.