Trastorno obsesivo compulsivo: en qué momento es necesario hacer la consulta con un especialista

El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) se caracteriza por un patrón de pensamientos y miedos no deseados (obsesiones) que provocan comportamientos repetitivos (compulsiones). Estas obsesiones y compulsiones interfieren en las actividades diarias y causan un gran sufrimiento emocional. Para conocer detalles sobre el TOC, La Brújula 24 consultó al psicólogo Carlos Graiño, un especialista en la materia.

“Hay una estadística de que las personas se enteran después de 10 años que padecen un TOC. Estuvieron ese lapso padeciendo el TOC y buscan hacer una consulta porque consideran que tocaron fondo. No es que el TOC aparece de la noche a la mañana”, indicó a “Todo es posible”. “Hay personas que consideran que, si no hago algo determinado, va a pasar algo malo. Todos padecemos de algunos TOC; el tema es cuando esto ya no nos permite vivir con normalidad. Cuando la persona llega a la consulta es porque el agua les llegó al cuello”, agregó.

Graiño aclaró que las cábalas son un TOC mostrado “a cielo abierto”. “(Carlos Salvador) Bilardo decía que se iba con la corbata roja. Son pensamientos infantiles y mágicos que nos inducen a querer controlar lo que no tiene control”, indicó.

Relató el caso de una persona que, al lavarse las manos de manera compulsiva, llegaba a lastimarse. “No podía parar de hacer eso. En el transcurso del tratamiento, le hice una pregunta: ‘cuánta mugre metieron en tu cabeza, que te tenés que lavar tanto las manos’. El síntoma es el desplazamiento de otras cosas”.

LA ENTREVISTA COMPLETA CON EL PSICÓLOGO CARLOS GRAIÑO