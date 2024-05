Día del Trabajador: la CGT y organizaciones sociales realizan un acto en Bahía

Luego de haber participado de la multitudinaria marcha universitaria, la Confederación General del Trabajo hará este miércoles su propia movilización de protesta a nivel nacional pocos días antes de su segundo paro general contra la administración libertaria, que será de 24 horas y tendrá lugar el 9 de mayo. En Bahía Blanca, también habrá una agenda en tal sentido.

Los manifestantes de los diferentes sindicatos, a los que sumarán organizaciones sociales, marcharán en Buenos Aires. Luego darán una conferencia de prensa (no habrá escenario ni oradores) para leer un documento con fuertes críticas al gobierno de Javier Milei.

Desde la delegación local anunciaron que se sumarán a la protesta bajo el lema “La Patria No Se Vende”. Quienes no viajen a Buenos Aires se van a hacer escuchar en la esquina de Mitre y Rodríguez, aclarando que no habrá marcha, sino que se van a concentrar en la puerta de la sede del organismo.

Reclaman por “la no homologación de los acuerdos salariales, el proyecto de reforma laboral, los despidos masivos de trabajadores estatales, los ajustes presupuestarios a instituciones de la Educación, la liberación de precios de empresas de salud, las privatizaciones de empresas públicas, los aumentos de los servicios y el transporte público y el ajuste a los jubilados y personas con discapacidad”.

Por su parte, la Corriente Clasista Combativa adelantó que concentra en la intersección de las calles avenida Colón y Chiclana. Luego se unirán con la columna de la CGT “para ser parte del contingente del movimiento obrero”.