“Los jueces dieron una condena ejemplar”, expresó la viuda del taxista asesinado

Claudia, viuda del taxista Miguel Ángel Varela, habló con La Brújula 24 tras conocerse el fallo de 26 años de prisión para Maximiliano Gómez Schaffer, el tercer implicado en el crimen del trabajador.

“Yo sabía que se iba a hacer justicia. Miguel se lo merecía. No tenía quedar como un caso más. No podía este hombre entrar por una puerta y salir por la otra. Tenía que pagar por lo que hizo”, indicó la mujer a “Nunca es tarde”.

La mujer, que estuvo 38 años casada con Varela, comentó que tras el fallecimiento de su esposo recibió la visita de 300 personas que fueron a darle el pésame y brindarle su apoyo ante la trágica circunstancia.

“Miguel era una persona noble, de trabajo. Toda la gente que lo conocía sabía que era una persona buena, de dignidad, que nunca tuvo problemas con nadie. Una persona que siempre trabajó, desde muy joven. Se preocupaba y ocupaba de su familia, de sus hijos, de su esposa. No es porque él falleció. Esto no le tendría que haber pasado a él y no debería pasarle a nadie. Que los que salen con un arma en la mano sepan qué es lo que les puede pasar. Los jueces dieron una condena ejemplar”, afirmó.

Claudia destacó que, tras este fallo condenatorio (dos menores de edad cómplices ya purgan sentencia por su participación en el crimen), con la familia tratan de recuperar la paz perdida.

“Miguel ya descansa en paz el 27 de agosto, día que se fue, pero todos tuvimos cuatro meses de sufrimiento mientras estuvo internado sin moverse, cuadripléjico. Nosotros tenemos que tener paz”, expresó.

“Este hombre (Maximiliano Gómez Schaffer), cuando le preguntaron qué hizo al día siguiente del crimen, respondió: ‘nada, seguí mi vida como si nada…’. Ahora, que siga su vida como si nada en el penal, detrás de las rejas, si puede. Por lo menos que pague, y está pagando”, sostuvo reconfortada.

Sobre los últimos días con vida de su esposo, recordó: “Él sentía que no iba a salir del hospital y nos dijo que nosotros teníamos que seguir adelante”.