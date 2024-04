Referente de Niñez y Adolescencia criticó al diputado Benegas Lynch: “Son derechos adquiridos”

Vanesa Troncozo, integrante del Consejo de la Niñez y la Adolescencia y de la ONG La Misión -donde se trabaja sobre problemáticas que afectan a los menores-, habló con La Brújula 24 sobre las polémicas declaraciones del diputado nacional libertario Alberto Benegas Lynch referidas a cuestionar la obligatoriedad de la educación. Hasta el jefe de Estado, Javier Milei, salió a diferenciarse del legislador de su espacio y dejó en claro que no era un pensamiento que el Gobierno aprobara.

“Venimos de meses complejos donde muchas de las medidas y recortes a nivel nacional se encuentran las infancias y las adolescencias. Parece mentira tener que defender derechos adquiridos”, expresó Troncozo a “Hora Pico”.

Más allá del respeto a la libertad de opiniones, Troncoso lamentó que un legislador que representa al pueblo, tenga semejante irresponsabilidad al hacer declaraciones públicas sobre temáticas tan sensibles como la niñez y la adolescencia.

“Hay muchas cosas que incluso antes de la pandemia, frente a un diagnóstico local, pedimos que se declare la emergencia social y económica en Niñez y Adolescencia. Y muchas de esas problemáticas se fueron agudizando. Lo vemos en las estadísticas de Unicef o la UCA, donde los impactos más grandes de pobreza se ven en niños, niñas y adolescentes. Eso pone en riesgo las oportunidades tanto educativas como de acceso a derechos”, indicó.

“Las declaraciones del diputado molestaron porque una ve, cuando hablamos de vulneración de derechos de niños y adolescentes, que en este contexto social y económico muchos jóvenes tomaron la decisión de no seguir sus estudios secundarios porque el dinero en casa no alcanzaba, o porque sus papás se quedaron sin empleo y ellos tenían que salir a trabajar. En eso se venía haciendo un trabajo desde las escuelas y los equipos de orientación escolar; desde los centros socioeducativos de los barrios y en espacios no formales de educación donde se acompaña a esa familia con necesidades básicas insatisfechas”, señaló.

Troncozo remarcó la necesidad de anticiparse a situaciones de emergencia.

“No nos es indiferente que un niño viva en un contexto de violencia y nos encontramos con docentes y equipos de orientación cada vez más comprometidos. Eso responde a que se ven más situaciones pero también a un contexto de crisis”, enfatizó.

