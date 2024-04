Encefalitis Equina: especialista llevó tranquilidad tras conocerse el primer caso local

Tras la confirmación por parte de la Municipalidad del primer caso local de Encefalitis Equina del Oeste, La Brújula 24 consultó al médico veterinario Fabián Maurizi, quien además es especialista en esta enfermedad. “La Encefalitis Equina es una enfermedad transmitida por los mosquitos; no es el mismo mosquito del dengue sino el mosquito común, el autóctono, que pica normalmente a aves y algunos roedores de la región y luego pican al caballo o al humano. Tuvimos algunos casos en equinos y ahora se ha cortado prácticamente luego que el Senasa dispusiera la vacunación obligatoria y anual. En equinos prácticamente no hay casos y de los que hubo, algunos fueron mortales y otros lograron recuperarse”, expresó a “Nunca es tarde”.

Tras confirmar que el vector de contagio es el mosquito “común”, Maurizi sostuvo: “Creo que no habría que preocuparse. Considero que habría que seguir con la conducta de matar los mosquitos, de seguir usando algún repelente, en especial en zonas rurales, y no mucho más”. “La vacunación en caballos tengo entendido que fue bastante importante y no creo que haya muchos equinos que estén atravesando la enfermedad. El lapso de la enfermedad en el caballo es breve; tiene que ser algo muy casual que el mosquito pique al caballo y luego al humano”, agregó.