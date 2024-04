Villa Mitre piensa en los playoffs: “Pensamos en nosotros, no importa el rival”

Por Franco Bahl Bariani

Federico Harina analizó el cierre de la fase regular y ya palpita lo que viene: “Ahora se viene la parte más linda”. Villa Mitre se metió en los playoffs de la Liga Argentina de básquet y cerró la fase regular de la mejor manera tras un triunfazo en Río Gallegos ante Hispano Americano.

La gran figura de ese último juego fue Federico Harina. “El Profe” se quedó con el tiro del final, lo convirtió y desató la locura para el tricolor.

“Veníamos de tener un cierre parecido contra Gimnasia en La Plata donde no pude tomar el último lanzamiento y sumado a que venía teniendo una buena noche con ese mismo lanzamiento que tome en el final así que si me llegaba a hacer el espacio, y me hacía de la pelota, era un lanzamiento que iba a tomar. Tuve una gran cortina de Guille, un buen pase de Jano (Martínez) y pude tomar un tiro cómodo”, analizó el shooter en diálogo con LA BRÚJULA 24.

Quizás el comienza de la temporada no había sido el mejor para Los Guerreros, peor Harina destacó que “no sé si es un final impensado porque la etapa regular es muy larga y son muchos partidos, lo cual hace que todos los equipos tengan altibajos mientras se va transcurriendo el torneo. Hemos terminado con las mismas victorias que el cuarto, pero por una diferencia de puntos quedamos en el quinto lugar”.

Pensado en los playoffs que se vienen y a la espera de un rival. “Se viene la parte que más se espera, que más gusta. Que venga el rival que venga, nosotros tenemos que pensar en hacer nuestro trabajo, son todos los equipos muy parejos, nos ganamos todos con todos en este torneo a diferencia de otros años”

“La ventaja de localía en esta primera instancia es algo rara porque tenés la ventaja por jugar dos juegos de local, pero es una serie al mejor de tres donde te hacen jugar el primer partido de visitante. Entiendo por donde viene la mano de este formato, pero no estoy de acuerdo”, agregó.

Por último, Harina indicó que “ahora tenemos varios días para descansar un poco y para corregir nuestras falencias de cara a los playoffs y llegar de la mejor manera a la parte más linda”.