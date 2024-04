Susbielles en el acto del 2 de Abril: “La causa Malvinas nos debe unir”

El intendente Federico Susbielles encabezó el acto oficial que se desarrolló en la mañana de este 2 de abril para conmemorar el 42° aniversario de la Gesta de Malvinas. La ceremonia fue organizada en forma conjunta entre Municipio y los centros de veteranos de Guerra de Malvinas de nuestra ciudad y tuvo lugar en el monumento que recuerda a los héroes bahienses caídos en el conflicto del Atlántico Sur de 1982.

El jefe comunal consideró que “tal como nos enseñaron nuestros Veteranos, la causa Malvinas nos debe unir, juntar, para comprender el pasado a fin de mirar con firmeza al futuro”. “Las distintas circunstancias que tuvieron que atravesar en la turba malvinera, en la trinchera, es una experiencia que los hermanó en el destino para siempre. Y así caminan, a la par y están y estarán unidos eternamente”, subrayó.

Susbielles comentó que durante en la vigilia realizada en la víspera alguien pidió perdón por no haber recuperado definitivamente las islas, “algo que duele porque ustedes fueron partícipes, protagonistas de historia argentina, por la entrega, por el coraje. Escribieron una página de gloria para el país y no tengo dudas que se hermanan con los granaderos de San Martín o con el Ejército del Norte”.

“Como ciudadano e intendente, me comprometo a seguir acompañándolos en la lucha porque no queremos retroceder en sus derechos y desde el Municipio brindaremos lo que esté a nuestra alcance, desde del sistema de salud, hasta la puesta en valor de este espacio que recuerda a nuestros vecinos caídos en Malvinas”, agregó.

Finamente el intendente destacó “la actitud manifestada por nuestros veteranos: durante la pandemia este grupo no dudó en cocinar, en servir y recorrer barrios, disposición que reiteraron después del temporal que nos afectó en diciembre”.

“Es el legado de ellos, el espíritu constructivo. A nosotros nos tiene que inspirar para trabajar en forma unida, para reconstruir la ciudad, para hacer un mejor futuro, porque ellos lo merecen y la ciudad también. Honor y gloria eterna para nuestros héroes”, culminó.

La evocación a quienes no volvieron de la guerra

Por su parte, Héctor Bollo, hermano de Juan Carlos, héroe fallecido en el ataque al crucero General Belgrano, evocó los actos de heroísmo durante la guerra que tuvieron como protagonistas principales a los 649 argentinos que ofrendaron su vida por la patria.

“Desde el fin del conflicto, fue y es una lucha permanente; este trabajo mancomunado de veteranos y familiares tiene como base fundamental la educación, en las escuelas con la enseñanza de lo que es y significa Malvinas para todos”.

“Nuestra Patria necesita héroes, no con armas”

Finalmente Guillermo de la Fuente, presidente del Centro de Veteranos de Bahía Blanca, agradeció la presencia en el acto “de todos, especialmente de los vecinos que nos acompañan siempre y nos dan ese abrazo que necesitamos desde el primer día que regresamos de Malvinas”.

“Un héroe es alguien que va más allá de lo que se espera de uno; entonces hoy en este homenaje a cada uno de los que fueron más allá siento que no están mirando a la cara. Por eso nosotros tenemos que pensar que nuestra patria necesita héroes, no con armas, sino en cualquier ámbito, para que cada uno logre en su lugar más de lo que se espera. No hay excusas, todos podemos ser héroes”, puntualizó.

Participaron del homenaje funcionarios, concejales, legisladores, representantes de fuerzas militares y de seguridad, organismos e instituciones, veteranos de guerra, familiares de caídos en combate y vecinos y vecinas de Bahía Blanca.