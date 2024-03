Pablo Vicó en La Brújula 24: “La gente me quiere porque siempre me manejé con respeto”

En el mundo del fútbol no pasa seguido. De hecho, son casos atípicos. Pero lo cierto es que cuando ocurre, despiertan admiración en propios y extraños. Son personajes que trascienden cualquier camiseta. Son de todos.

Uno de ellos es Pablo Vicó. Hace días cumplió 15 años desde su debut como entrenador de Brown de Adrogué. Su estreno se produjo en un empate 1-1 contra Italiano, jugando como visitante en el marco de la Primera B Metropolitana.

Con 68 años, a Vicó le apodan “Don Ramón” debido a su semejanza con el personaje de El Chavo del 8. Desde 2009, ha ejercido como el estratega del Tricolor, aunque su vínculo con el club se extiende por más de dos décadas.

Y hoy habló con el equipo de “Nunca es tarde”, por La Brújula 24. Un verdadero lujazo.

“Es algo que no me lo esperaba, menos en este fútbol tan moderno donde no hay tiempo de poder demostrar el trabajo, si perdés tres o cuatro partidos ya te están cuestionando. En mi caso ocurrió todo lo contrario, se ha trazado un proyecto hace ya 15 años y nunca nos movimos del mismo”, dijo quien ostenta el récord de ser el DT con más tiempo en el cargo en el fútbol argentino, superando a Victorio Spinetto, que estuvo 14 años seguidos en Vélez entre 1942 y 1956.

“Vivo en el club hace 26 años, tengo un monoambiente apartado de la concentración y ahí sigo. Arranqué trabajando con las inferiores, en las escuelitas, interinato, hasta que un día optaron por la confianza en la forma que trabajaba”, recordó Vicó

Y a modo de ejemplo, explicó los motivos que lo llevaron tomar esa determinación en su vida. “Inclusive he tenido un lugar fuera del club y se lo he prestado a un chico para que viva ahí, amoblado y todo. Después de una desgracia muy dura que tuve que pasar era como que me tenía que refugiar al lado de la gente, prefería estar acompañado y no vivir solo”.

“Fue un dolor muy fuerte, porque mataron a mi hijo y la verdad que no salís nunca de eso. Hay que tener mucha fuerza de voluntad, yo estuve con psicólogos y psiquiatras, tuve un infarto grande y estuve internado, pero no se sale, se aprende a vivir”, contó con la entereza de un grande.

Sobre su día a día, el entrenador remarcó que “gracias a Dios me llevo bien con todos, aunque tengo mi carácter. Siempre se plantean objetivos en el inicio de la temporada, con respeto por supuesto, y así trabajamos”.

Y también, por supuesto, sabe lidiar con la fama. “Ahora estoy concentrado en un hotel en Santa Fe y hay gente afuera esperándome para saludarme, para poder sacarse fotos. He jugado con Belgrano de Córdoba y había 25 mil personas aplaudiéndome. No sé por qué, será porque soy educado y me manejo con respeto. A veces me preguntan si me canso de las fotos, pero la verdad que no porque hago feliz a la persona que me la pide”.

“Para dirigir en el fútbol hay que estar siempre actualizado, yo primero busco la calidad de la persona que va a integrar el plantel de Brown de Adrogué, y después buscamos lo futbolístico. Primero formo un grupo y luego vamos a buscar los objetivos”, consideró.