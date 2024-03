Martín Godoy, el basquetbolista whitense que le da pelea a la esclerosis múltiple

A cinco años de habérsele diagnosticado esclerosis múltiple, el basquetbolista whitense Martín Godoy contó en La Brújula 24 que su lucha para hacerle frente a la enfermedad viene dando resultados más que positivos. Los últimos estudios médicos le confirmaron a Godoy que la esclerosis múltiple “se apagó, no tiene actividad”. La alegría no es sólo del propio Martín, el principal interesado, sino que lógicamente se extendió a sus familiares, amigos y dos instituciones con tradición basquetbolística: Comercial y Argentino, el club de sus amores y donde juega en la actualidad, respectivamente.

De hecho ambas entidades hicieron pública en sus redes sociales el beneplácito por la “buena nueva”. “El Club Comercial manifiesta su saludo especial y nuestra alegría por las buenas noticias que recibió Martín Godoy sobre su estado de salud en los últimos días. Luego de ser diagnosticado de Esclerosis Múltiple en 2019, Martín fue un guerrero de la vida para superar los momentos más difíciles. Como en cada uno de los más de 300 partidos con la camiseta del Verde. Como en cada entrenamiento, desde sus inicios formativos en el club. Como en cada triple. Como en cada campaña y cada salto inicial. Nos alegramos por esta buena noticia y tomamos a Martín, un comercial no de ley, como un ejemplo de fortaleza para superar las adversidades que nos plantea la vida”, indicó el club con sede en la vecina localidad.

“La noticia no cayó nada bien”

Esta mañana, en una amena charla con el equipo de ingenierowhite.com, programa que conducen Leandro Grecco y Gerardo Lorenzo en la radio de LB24, Godoy hizo un repaso de los tiempos de aquel duro diagnóstico, antes de ingresar en la auspiciosa actualidad.

“Perdí sensibilidad en la mitad de la cabeza. Fuimos al neurólogo y después de varios estudios me confirmaron que era esclerosis múltiple. Si bien habíamos sentido hablar de la enfermedad, no sabía los efectos qué provocada. La noticia no cayó nada bien. En ese momento jugaba y trabajaba. Solamente tenía poca o nula sensibilidad hasta que dieron con el diagnóstico, al que se llega por descarte. Hasta ahí fue siempre vida normal”, expresó.

Martín comenzó a ser medicado y, afortunadamente, los resultados por los tratamientos que le realizaron, no tardaron en dar los resultados positivos por todos esperados.

“Tuve un segundo episodio, mucho más grande, por el que perdí la movilidad en una mano y un pie, veía doble y me costaba hablar. Después de 96 días, por suerte no quedaron secuelas físicas y los estudios más recientes confirman que la enfermedad, por suerte, se apagó; no tiene actividad. Esa es la definición que usó el neurólogo que me viene controlando desde hace tres años”, indicó.

Godoy admitió que, su condición de deportista, le ayudó y mucho para no dejarse caer luego del “pesado” diagnóstico de la enfermedad. “Nunca me quedé tirado en la cama. Si bien eso era lo más fácil, porque por el segundo episodio no podía hacer nada sin ayuda, jamás me quedé quieto. Cuando se iba el último de mi casa, yo me podía a hacer movimientos competitivos como si estuviera por empezar un partido”, precisó.

“Más allá de los clubes, el deporte me dejó una enseñanza enorme, que es la de levantarme siempre. Comercial es mi vida, el patio de mi casa, y ahora me toca estar en Argentino. Me tengo que sacar el sombrero con ellos porque desde el primer día me acompañan”, afirmó.

LA IMPERDIBLE ENTREVISTA CON MARTÍN GODOY