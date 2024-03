Kate Middleton tiene cáncer: la propia princesa de Gales lo anunció en un video

Kate Middleton padece cáncer. Tras dos meses de especulaciones sobre su estado de salud, la princesa de Gales ha anunciado este viernes a través de un vídeo que se le ha detectado esta enfermedad y se está sometiendo a tratamiento. La esposa del príncipe Guillermo ha reaparecido para dar explicaciones en primera persona sobre el motivo por el que permanece apartada de la vida pública. Kate confiesa que ella y su familia han vivido “dos meses increíblemente duros” desde su cirugía abdominal el pasado enero.

Según relata la princesa, en el momento en que se sometió a su operación se pensaba que su condición no era cancerosa. Pese a que la intervención fue exitosa, en las pruebas posteriores se le detectó el cáncer del que ahora se está tratando. Por este motivo, Kate se está sometiendo a sesiones de “quimioterapia preventiva”.

La princesa confiesa que esta noticia ha supuesto un “enorme shock” para su familia, por lo que Guillermo y ella están tratando de gestionarlo de forma privada por el bienestar de sus hijos. Así, Kate explica mirando a cámara que este proceso le ha llevado tiempo, no solo para recuperarse, sino también para contar a sus hijos la enfermedad que padece “de una forma apropiada para ellos” y asegurarles que va a estar bien.

“Me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”

“Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerle personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y su comprensión mientras me recuperaba de la cirugía. Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecida”.

“En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”.

“Por supuesto, esto fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia. Como puedes imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien. También pienso en todas esas vidas que han sido afectadas por el cáncer. Para todos los que se están enfrentando a esta enfermedad, en la forma que sea, por favor no perdáis ni la fe ni la esperanza. No estáis solos”.

No más crueles especulaciones

Estas palabras ponen fin a todas las especulaciones. Esta mañana incluso algunos medios apuntaban a motivos sentimentales. Y tras varias semanas de intriga y escándalos -como el de la fotografía mal editada- la propia esposa del príncipe Guillermo ha explicado con estas palabras qué es lo que le está ocurriendo.

En definitiva, Kate ha enviado un mensaje de tranquilidad, explicando que, pese a las circunstancias, se encuentra bien, y ha pedido respeto por su privacidad mientras se cura de esta enfermedad. El tipo de cáncer que padece no ha trascendido, de momento.

Con información de Infobae