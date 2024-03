San Lorenzo se juega la última ficha ante Godoy Cruz

San Lorenzo puso su cabeza un rato en el sorteo de la frase de grupos de la Libertadores y rápidamente volvió activar el chip del torneo local. El conjunto de Insua se quedó sin margen de error y no puede permitirse especular. Producto de una campaña muy irregular, llegó a una situación apremiante: si hoy no vence a Godoy Cruz en el Nuevo Gasómetro, quedará prácticamente sin chances de clasificarse a los cuartos de final de la Copa de la Liga. No conseguir los tres puntos lo obligaría a ganar en las tres fechas siguientes (entre ellas, ante Boca) y, además, necesitará la ayuda de otros resultados.

El Ciclón acumula siete juegos sin derrotas, con tres victorias y cuatro empates, y viene de superar 1-0 a Sarmiento (con gol de Cristian Ferreira), marcador que lo dejó con vida. A seis unidades de Newell’s, el último equipo en zona de playoffs, a priori la parada del cuadro de Boedo no asoma sencilla: enfrente tendrá al difícil Tomba, líder de la Zona B, con siete triunfos, dos pardas y apenas una caída.

En cuanto a la formación, al Gallego le faltará Adam Bareiro, su goleador con cinco conquistas. El paraguayo fue convocado a su selección para el amistoso del próximo lunes, ante Rusia. Por esta baja sensible, el técnico elegirá entre Cristian Tarragona y Diego Herazo para reemplazarlo. El colombiano correría con ventaja para acompañar arriba a Leguizamón.

De este modo, el Ciclón formaría con Facundo Altamirano; Gonzalo Luján, Jhoan Romaña, Gastón Campi, Malcom Braida; Agustín Giay, Elian Irala, Cristian Ferreira, Nahuel Barrios; Iván Leguizamón y Herazo o Tarragona.

Un Granate en La Docta

En otro encuentro, Belgrano y Lanús se enfrentarán este miércoles desde las 21.15 (TV: TNT Sports) en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba, en el cierre de la fecha 11 de la Zona B de la Copa de la Liga.

El Granate, escolta de Godoy Cruz, irá en busca de una victoria que le permita sumar tres puntos, continuar en los primeros puestos de la zona y acercarse aún más a la siguiente fase de la competencia.

El irregular Belgrano, que ya no tiene a Guillermo Farré como DT, está en la posición 13 y suma apenas 8 unidades.

