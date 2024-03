Las primicias de “La Peña de Morfi” y lo que dijo Milett sobre su relación con Tinelli

La periodista Laura Ubfal desarrolló su habitual columna en el aire del programa Hora Pico. Porque todo lo que hay que saber del mundo del espectáculo está en La Brújula 24.

Recordá que podés conocer más sobre todos estos temas entrando a www.laubfal.com.

Te acercamos un recumen de las cuestiones abordadas esta mañana por la profesional:

Primicias de “La Peña de Morfi”, quién se va y quién viene

Para la mañana de este miércoles están citados Lizy Tagliani, Diego Leuco y Santiago Giorgini para las nuevas fotos de promoción de “La Peña de Morfi”, a cargo el genial Gabriel Machado. Hasta ahora, el ciclo dominical tiene fecha para el próximo 7 de abril y podemos adelantar que habrá cambios y renovaciones en su staff.

Quien ya no formará parte del staff de cocineros será Rodrigo Cascón, quien lleva años en el programa y a la hora de preparar nuevas recetas fue convocada Felicitas Pizarro, cocinera y sommelier.

Felicitas es nieta de Juan Carlos Saravia, lider de Los Chalchaleros y ahora se sumará a “La Peña de Morfi” con su simpatía y sus muy buenos tips, como los que mostró en su programa de El Gourmet junto a su marido, Santiago Solerno y como jurado de “El gran premiod de la cocina” que conducía Carina Zampini.

La que tampoco seguirá en el programa de Telefe es la pastelera Mirta Carabajal, chef y docente gastronómica, quien estuvo en la última temporada del ciclo creado por Gerardo Rozín.

Milett habló largo y tendido sobre su relación con Tinelli

“Estoy comprometidísima, sé que se especula pero todo está bien con Marcelo, no sé de donde salieron las especulaciones” dijo Milett Figueroa en su llegada a Lima.

Milett aclaró que “respetamos nuestros espacios” y reiteró que la relación con Tinelli avanza tras cuatro meses de amor, pero la prensa peruana no para de analizar basado en los datos de los medios argentinos.

“Estamos viviendo una etapa muy bonita, hay amor”

Milett se sentó en el living de otro canal y habló distendida sobre su relación con Marcelo Tinelli, quien viajó a México para grabar un especial para Prime Video.

En una larga entrevista la artista peruana afirmó que “como somos personas públicas nuestra relación también lo es, pero te prometo que estamos muy bien” le dijo al conductor del programa.

“Estoy enamorada” contó Milett “y Marcelo ya es una persona que ya ha vivido todo y nos agarramos en un nivel que los dos estábamos dispuestos al amor, puedo ser romántica y cursi, pero somos novios” dijo.

“Marcelo es muy tranquilo, muy casero, es muy buen anfitrión con sus amigos”contó y agregó “participé en el reality de los Tinelli y creo que les va a encantar”.

Milett también contó sobre el casamiento de Lele y Coti y contó que lo pasó genial.

“Congelaría óvulo para ser madre”

“Mi deseo máximo no es casarme, sí me gustaría tener hijos, pero antes me gustaría cumplir otros objetivos que tengo en mente” dijo Milett.

“Me parece invasivo cuando nos preguntan a las mujeres sobre la maternidad, pero en este momento tengo otras prioridades” explicó mientras el conductor insistía con la edad de Marcelo Tinelli y Milett afirmó que está pensando en congelar óvulos a sus 31 años.

“Marcelo es muy disciplinado y deportista y eso me motiva a mí, como pareja suya”, explicó y dijo que “somos reapasionados”. “El es muy romántico y se preocupa mucho por mí” contó Milett.

Milett dijo que en la segunda semana de abril hará un programa en Argentina y que también tiene ofertas de trabajo en Perú.

Recordá que podés conocer más sobre todos estos temas entrando a www.laubfal.com.