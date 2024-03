Uno de los hombres más ricos del mundo sufre depresión

Hasta hace poco era el hombre más rico del mundo, pero Jeff Bezos -el dueño de Amazon- lo desplazó al segundo puesto. Su fortuna se mide en decenas de miles de millones de dólares. Pero está deprimido. No importa que tenga todo. No puede ser feliz y lo confesó.

El fundador de Tesla y Space X, Elon Musk, afirmó que sufre estados depresivos y defendió el consumo recetado que hace de la ketamina para enfrentar posibles depresiones. En una entrevista subida a Internet el lunes 18 de marzo, expresó que toma “una pequeña cantidad una vez cada dos semanas”.

Según dijo el empresario, lo hace para enfrentar los momentos en que tiene “una especie de estado químico negativo en mi cerebro, como depresión supongo, o depresión que no está vinculada a ninguna noticia negativa”. “La ketamina es útil para salir del estado de ánimo negativo”, comentó. En este sentido, opinó que su depresión tiene un origen genético.

Respecto a la postura que podrían tener sus inversores sobre este tema, Musk señaló que “desde el punto de vista de Wall Street, lo que importa es la ejecución” y la generación de ganancias, por lo que aseguró: “Si hay algo que estoy tomando, debería seguir haciéndolo”.

El consumo de drogas de Elon Musk preocupa a ejecutivos y miembros del consejo de administración de las empresas que dirige, informó el 18 de enero pasado el Wall Street Journal (WSJ), citando a personas no identificadas relacionadas con el multimillonario y las firmas.

Musk consumió LSD, cocaína, éxtasis y hongos psicodélicos, a menudo en fiestas privadas, aseguró el WSJ, citando testigos no identificados y otras fuentes con conocimiento del asunto. Personas cercanas al consejero delegado de Tesla Inc. y SpaceX dijeron al periódico que su consumo de drogas es continuo y que, en particular, consume ketamina. Musk dijo en agosto que tiene una receta para usar la droga como antidepresivo.

Musk, de 52 años, no respondió a las peticiones de comentarios del TWJ. Alex Spiro, abogado del multimillonario, dijo al periódico que su cliente es sometido “regularmente y al azar a pruebas de drogas en SpaceX y nunca ha fallado una prueba”, y se refirió a “hechos falsos” en el artículo, pero no los detalló.

Con información de Diario Popular